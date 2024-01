Osnabrück. Die Salzgitteraner kämpfen sich bei Schlusslicht Osnabrück zu einem 3:0-Auswärtssieg und verschaffen sich Luft zu den Abstiegsrängen.

Durchatmen bei der SG STV/MTV Salzgitter! Die Regionalliga-Volleyballer haben trotz großer Personalprobleme drei ganz wichtige Punkte bei Schlusslicht VC Osnabrück geholt. Durch den 3:0 (25:22, 25:22, 25:21)-Erfolg konnte das Team aus Salzgitter-Bad den Abstand zu den Abstiegsrängen wieder vergrößern.

Mit acht Spielern und ohne Trainerin Bianca Kerkmann, die privat verhindert war, reiste die SG nach Osnabrück. Dabei war Zuspieler Jannik Feustel durch seine Handverletzung aus dem Lüneburg-Spiel aus der vergangenen Woche noch angeschlagen. Auf der Trainerbank nahm mit Matti Baltzer ein verletzter Spieler Platz und coachte das Team. Und der Außenangreifer sah eine kämpferische Leistung seiner Mannschaft.

Die SG STV/MTV Salzgitter holt Rückstände auf und gewinnt lange Ballwechsel

„Insgesamt bin ich als Ersatz-Trainer zufrieden. Wir haben gewonnen und das ist erstmal das Wichtigste. Wir haben drei extrem wichtige Punkte eingefahren. Gegen einen Gegner der weiß, dass er eigentlich schon abgestiegen ist und nichts mehr zu verlieren hat, ist es nie einfach“, erklärte Baltzer nach dem Spiel. Dabei hatte ihn speziell in den Durchgängen 2 und 3 die Moral seiner Jungs beeindruckt. „Wie wir uns trotz deutlichen Rückständen zurück gekämpft haben, war schon klasse, dafür muss ich die Jungs loben. Eine gute Block- und Abwehrarbeit zusammen mit druckvollen Aufschlägen war die Grundlage für den Erfolg“, fasste Baltzer zusammen. In Satz 2 lagen die Gäste bereits mit 3:9 im Hintertreffen, in Satz 3 stand es zu Beginn 4:9 aus Sicht der SG.

Im Gegensatz zum Auftritt vor einer Woche gegen die SVG Lüneburg II, schaffte es die SG gegen Osnabrück, auch längere Ballwechsel für sich zu entscheiden. „Osnabrück hat ebenfalls eine ordentliche Abwehr gespielt, daher mussten wir unsere Angriffe mehrfach durchbringen, um den Punkt zu machen. Was uns diesmal viel besser gelungen ist“, so Baltzer. Ein Sonderlob ging an Andrej Veretelnikov. „Er hat sowohl in der Annahme als auch im Angriff ein gutes Spiel gemacht und wurde absolut zurecht zum MVP des Spiels gewählt“, hob Baltzer die Leistung seines Mitspielers heraus.

