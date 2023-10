Bleckenstedt muss weiter auf die Wiedergutmachung warten

Lange stand die Partie zwischen dem FC Germania Bleckenstedt und dem TSC Vahdet Braunschweig in der Fußball-Landesliga auf der Kippe. Am Ende musste das Duell aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tage abgesagt werden. Damit wartet der FC Germania nun schon zwei Wochen auf die Chance, die 4:10-Klatsche gegen den Bovender SV auszumerzen. Denn das Spiel bei der SVG Göttingen vergangenen Sonntag war ebenfalls verschoben worden.

„Wir haben noch versucht, das Heimrecht mit Vahdet zu tauschen, das hat aber leider nicht funktioniert“, erklärt Bleckenstedts Trainer Gökhan Arikoglu. Ziel sei es nun, dass das Heimspiel gegen den VfL Wahrenholz am Dienstag (14 Uhr) angepfiffen werden kann. „Meine Mannschaft und ich wollen auf jeden Fall spielen. Es wird am Dienstag eine letzte Platzbegehung geben und dann wird entschieden“, verrät der Coach.

Germania Bleckenstedt bereitet sich in der Fußball-Halle auf das Dienstagspiel gegen Wahrenholz vor

Da sein Team im Anschluss drei Auswärtsspiele in Folge bestreite und erst wieder am 26. November gegen den MTV Gifhorn zu Hause ran müsse, habe der Platz genügend Zeit, um zu regenerieren, sollte er am Dienstag in Mitleidenschaft gezogen werden. „Sicherlich haben wir auch noch eine zweite, dritte und eine Ü32-Mannschaft. Aber in solch einem Fall muss das Landesliga-Team einfach Vorrang genießen“, betont Arikoglu.

Am Sonntag gab es statt des Punktspiels gegen den TSC Vahdet eine Trainingseinheit in der Fußball-Halle in Braunschweig für die Germanen. Wenn alles gut läuft, war das die Vorbereitung auf das nächste Spiel am Dienstag...

