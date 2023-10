Der SC Salzgitter fährt mit Selbstvertrauen nach Göttingen

Göttingen In der Studentenstadt trifft der Tabellenführer der Badminton-Verbandsklasse auf Drömling/Königslutter und den USC Braunschweig II

Wie viel die zwei Auftaktsiege in der Badminton-Verbandsklasse und die damit verbundene Tabellenführung nach dem ersten Spieltag wert sind, sehen die Spielerinnen und Spieler des SC Salzgitter Sportfreunde am Sonntag. Dann geht es in Göttingen ab 10 Uhr gegen die bislang spielfrei SG Drömling/Königslutter und den Tabellenzweiten USC Braunschweig II.

Gegen Bovenden/Diemarden (6:2) und den ASC Göttingen II (7:1) gelang dem Team um Kapitän Jörgen Fuchs der perfekte Saisonstart. Dementsprechend optimistisch fährt Fuchs mit seiner Mannschaft in die Studentenstadt: „Wir sind – Stand jetzt – in Bestbesetzung und platzen vor Selbstbewusstsein.“ Ein kleines Fragezeichen steht allerdings hinter dem Einsatz von Tina Kröher, die unter der Woche krank war. „Sind die beiden anderen Damen fit, wird Tina vorsorglich zu Hause bleiben“, erklärt der Kapitän.

Die Neuzugänge des SC Salzgitter fügen sich perfekt ins Team ein

Die beiden anderen Damen sind Jennifer Dreyer und Neuzugang Yvonne Lößner, die mit jeweils zwei Siegen am ersten Spieltag eine bislang weiße Weste haben und dementsprechend den möglichen Ausfall Kröhers adäquat auffangen könnten. Auch Neuzugang Nummer 2, Marcel Adam, hat sich perfekt ins Team eingefügt. Dem Para-Sportler gelangen vor zwei Wochen gleich vier Siege – zwei im Einzel und zwei im Doppel.

Die kommenden beiden Gegner werden nun ein richtiger Gradmesser für den SCS. Kann man die SG Drömling/Königslutter durch ihren spielfreien ersten Spieltag durchaus als Wundertüte bezeichnen, hat der USC Braunschweig II mit ebenfalls zwei Siegen seine Ansprüche auf eine vordere Platzierung unterstrichen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de