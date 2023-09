SC Salzgitter startet mit zwei Siegen perfekt in die Saison

Traumstart für den SC Salzgitter Sportfreunde (SCS) in die neue Saison der Badminton-Verbandsklasse. Mit Siegen gegen die SG Bovenden/Diemarden und den ASC Göttingen II übernimmt das Team von Kapitän Jörgen Fuchs nach dem ersten Spieltag direkt die Tabellenführung. Dabei gingen alle Doppelpartien an die Sportfreunde.

Verbandsklasse

SG Bovenden/Diemarden – SC Salzgitter Sportfreunde 2:6. Mit Neuzugang Yvonne Lößner und Sebastian Tschee gingen zwei SCS-Akteure mit Erkältungsbeschwerden in die Partie. Vor allem Tschee musste deshalb nach seiner 21:12, 26:28, 24:26-Niederlage schwer pumpen. „Dass er nach so einem Marathon-Match überhaupt noch stand, war für mich ein Wunder“, hob Kapitän Fuchs hervor. Yvonne Lößner wurde vorsorglich nur im Mixed an der Seite ihres Mannes Thomas eingesetzt, dass in zwei Sätzen klar an die Sportfreunde ging. Für Lößner rutschte Tina Kröger ins Dameneinzel, mit dem sie nach dem 21:14, 17:21, 7:21 nicht zufrieden war. „Sie hatte sich nicht darauf eingestellt, Einzel spielen zu müssen, darum geht die Niederlage auch in Ordnung“, so Fuchs, der sich über die gute Teamleistung freute. Denn neben dem Mixed gewannen auch die beiden Herren- sowie das Damendoppel ihre Spiele. Fuchs selbst und der neue Topspieler Marcel Adam sorgten mit zwei souveränen Zwei-Satz-Erfolgen für den 6:2-Endstand.

Es herrscht eine sehr gute Stimmung im Team und vor allem die Neuzugänge haben sich direkt sehr gut integriert. Mit diesen Voraussetzungen kann es in dieser Saison noch weit gehen. Jörgen Fuchs, Kapitän des SC Salzgitter Sportfreunde

ASC Göttingen II – SC Salzgitter Sportfreunde 1:7. Im zweiten Spiel des Tages sollte es noch besser für den SCS laufen. Zwar verlor Jennifer Dreyer, die diesmal für Lößner im Dameneinzel ran durfte, ihr Spiel knapp mit 23:25 im Entscheidungssatz, doch alle restlichen Punkte gingen an die Salzgitteraner. Dabei schonte sich der angeschlagene Tschee keines Falls und ging sowohl an der Seite von Marcel Adam als auch gemeinsam mit Yvonne Lößner über die volle Distanz. „Wir sind mit der Ausbeute des ersten Spieltags natürlich mehr als zufrieden. So darf es gern weitergehen“, erklärte Kapitän Fuchs nach Eroberung der Tabellenführung. Vor allem die neu zusammengestellten Doppel hätten auf Anhieb sehr gut harmoniert und zu beiden Erfolgen geführt. „Es herrscht eine sehr gute Stimmung im Team und vor allem die Neuzugänge haben sich direkt sehr gut integriert. Mit diesen Voraussetzungen kann es in dieser Saison noch weit gehen“, unterstrich Fuchs.

Bezirksliga

Mit einem Doppel-Heimspiel startete die zweite Mannschaft des SCS in ihre Saison in der Bezirksliga, in der lediglich vier Gegner warten. Den ersten davon schickte das Team um Kapitän Bernd Tiefenberg direkt mit der Höchststrafe von 8:0 auf die Heimreise. Der SV Hohenassel hatte im Derby lediglich in den Herrendoppeln, die jeweils über drei Sätze gingen, die Chance auf einen Spielgewinn. Im zweiten Spiel gegen den USC Braunschweig III setzte es dann mit dem 3:5 die ersten Saisonniederlage für den SCS II.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de