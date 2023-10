Lorenz Valentin Tillig und der SV Innerstetal (in Weiß) konnten sich gegen die TSG Bad Harzburg nur selten erfolgreich zur Wehr setzen.

Fußball-Bezirksliga Gitter und SVI bleiben in Heimspielen sieglos

Fußball-BezirksligistSC Gitter hat es verpasst, den Schwung aus dem 2:0 beim VfL Salder vom Sonntag mitzunehmen. Gegen den VfL Oker reichte es im eigenen Stadion nur zu einem 1:1. Weiter auf Erfolgssuche befindet sich auch der SV Innerstetal nach der glatten 0:3-Heimpleite gegen den Titelaspiranten TSG Bad Harzburg.

SC Gitter – VfL Oker 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Rost (6.), 1:1 Tozlu (50.).

Im ersten Spielabschnitt hatten die Gastgeber klare Vorteile. Das schnelle 1:0-Führungstor durch Jannis Rost spielte dem SC in die Karten. „Für Jannis hat es mich riesig gefreut. Seine Torflaute hat er damit beendet“, so SC-Trainer Nico Nödler. Bis zur Pause ließen Dustin Günther, Lauritz Hecker und zweimal Rost allerdings klare Torchancen ungenutzt liegen. Das Niveau der ersten 45 Minuten konnte die Heimelf dann nach dem Seitenwechsel nicht mehr erreichen. Bereits nach fünf Minuten gelang Mehmet-Ali Tozlu der 1:1-Ausgleichstreffer für die Harzer. Der Rhythmus beim Sportclub war fortan weg. „Wir haben viel zu schnell die Bälle verloren. Am Ende war die Punkteteilung gerecht. Doch wir haben es vor der Pause verpasst, den Sack vorzeitig zuzumachen“, stellte Nödler nach der Partie fest.

SV Innerstetal – TSG Bad Harzburg 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Düber (21./Elfmeter), 0:2 Schaare (43.), 0:3 Schubert (77.).

Seine Abwehrreihe musste SVI-Trainer Frank Dierling auf den Außenpositionen verändern. Zudem stand Mannschaftskapitän Jonas Ohlendorf nicht zur Verfügung. Der SVI zeigte viel Respekt vor dem Titelanwärter aus Bad Harzburg. Die Gäste bestimmten jederzeit das Tempo. Lediglich die schwache Chancenverwertung der Gäste hielt die Heimelf im Spiel. Nach gut 20 Minuten nutzte dann TSG-Kapitän Arne Düber einen von Florian Gashi an Jakob Kastern verursachten Elfmeter zum 1:0. Bis auf einen Heber von Benedikt Richter brachte der SVI gegen die Harzburger Abwehrreihe nichts zustande. Mit Tempofußball über drei Stationen rissen dann Brian-Joshua Bothe und Nico Martinato die rechte Abwehrseite des Gastgebers komplett auseinander. TSG-Torjäger Marcel Schaare schob den Ball nach dem Zuspiel locker zum 2:0 in die Maschen (43.). Nach der Pause gab es im Dauerregen einen wahren Sturmlauf der Gäste in Richtung SVI-Tor. Es dauerte jedoch bis zur 77. Minute, ehe Christian Schubert das 3:0 erzielte. Nur ein Torschuss der Heimelf durch Philipp Kulisch war zu wenig. Die Gäste entführten die drei Punkte mit einem Eckenplus von 13:2 und den drei Toren hochverdient vom Elber Berg. gs

