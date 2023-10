Bleckenstedt kassiert 1:5-Klatsche am Feiertag

Daniel Ziolo (in Schwarz) und Germania Bleckenstedt haben sich im Regen nach Kräften gegen die Niederlage bei Eintracht Braunschweig II gewehrt. Am Ende stand trotzdem ein 1:5 zu Buche.

Wenn der FC Germania Bleckenstedt in der Fußball-Landesliga verliert, dann deutlich. Nach dem 1:4 beim MTV Wolfenbüttel Anfang September kassierte die Elf von Trainer Gökhan Arikoglu am Tag der Deutschen Einheit die zweite Saisonniederlage. Bei Tabellenführer Eintracht Braunschweig II hieß es am Ende 1:5 (0:2). Dabei war der Coach nach der Partie alles andere als unzufrieden.

Bleckenstedt lädt Braunschweig durch individuelle Fehler zum Toreschießen ein

„Wir machen hier in der ersten 25 Minuten ein überragendes und diszipliniertes Spiel“, erklärte Arikoglu und lobte seine Mannschaft im gleichen Atemzug. Durch einen individuellen Fehler ermöglichte der Gast der Eintracht dann das 1:0 (25.). „Es war nicht das einzige Geschenk, das wir heute verteilt haben. Vier von fünf Toren fallen sehr unglücklich aus unserer Sicht. Dementsprechend spiegelt das Ergebnis auch keinesfalls den Spielverlauf wieder“, so der Germania-Coach.

Nach einer kurzen Phase des Sammelns spielte Bleckenstedt weiter forsch nach vorne und kassierte nach gut einer halben Stunde die zweite kalte Dusche in Form des 0:2. „Kurz vor der Pause hat Luei Omar die große Chance auf das 1:2, scheitert aber am Torwart und der Latte“, trauerte Arikoglu dem Anschlusstreffer nach. Gleichzeitig war die Chance das perfekte Beispiel für seine Halbzeitansprache: „Ich habe den Jungs gesagt, dass hier was drin ist und wir uns nicht aufgeben dürfen.“

Bleckenstedt zeigt nach dem 0:3 eine starke Reaktion und verpasst den Anschlusstreffer

Mit viel Elan ging es dann in die zweiten 45 Minuten und nach 180 Sekunden gab es den nächsten Nackenschlag – Rami Zouaoui erzielte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:0 für Eintracht II. Es folgte eine klasse Reaktion der Gäste, die nun wie entfesselt anliefen und sich durch Rico Frank in der 57. Minute mit dem 1:3 belohnten. „Danach habe ich dann auf 4-4-2 umgestellt und wir haben richtig stark gespielt. Großes Lob an meine Mannschaft“, so Arikoglu. Thomas Sonntag, Rico Frank und der eingewechselte Tahir Darboe hatten beste Chancen, ihre Mannschaft wieder zurück ins Spiel zu bringen.

Stattdessen, und das passt zur Geschichte des Spiels, schlug wieder der Tabellenführer zu. Wieder war es Zouaoui, der in der 75. Minute mit dem 4:1 endgültig für die Entscheidung sorgte. „Danach war die Luft bei uns dann verständlicherweise raus. Das 1:5 fällt dann fast folgerichtig“, so Arikoglu, der aber viel Lob von den mehr als 400 Zuschauern für die Leistung seiner Mannschaft bekam. „Normalerweise bin ich nach solch einem Ergebnis sehr angefressen, aber heute ist das anders. Wir haben ein richtig gutes Spiel gegen eine sehr starke Mannschaft abgeliefert. Wenn wir so weitermachen, habe ich gar keine Bedenken, dann können wir uns in der Spitzengruppe der Tabelle halten.“

Tore: 1:0 Zouaoui (25.), 2:0 Borsum (31.), 3:0 Zouaoui (48.), 3:1 Frank (57.), 4:1 Zouaoui (75.), 5:1 Sadiku (79.).

