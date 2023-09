MTV Wolfenbüttel zieht Germania Bleckenstedt den Stecker

Wolfenbüttel. Das Team von FC-Trainer Gökhan Arikoglu war den Lessingstädtern vor allem in der Defensivarbeit deutlich unterlegen.

Der MTV Wolfenbüttel (in Blau) war gegen den FC Germania Bleckenstedt (in Weiß) klar der Chef im Ring.

Das Meeschestadion war sehr gut besucht, und die 412 Zuschauer kamen auch auf ihre Kosten. Das Duell in der Fußball-Landesliga zwischen dem gastgebenden MTV Wolfenbüttel und dem FC Germania Bleckenstedt hielt, was es im Vorfeld versprochen hatte. Es war ein sehr kurzweiliges und unterhaltsames Spiel – zumindest für die Anhänger der Hausherren. Denn als das Flutlicht anging, wurde es für Bleckenstedt zappenduster. Der MTV überrollte die Gäste letztlich und siegte hochverdient mit 4:1 (1:0).

Der MTV Wolfenbüttel war an diesem Abend sehr präsent in den Zweikämpfen und hellwach. Immer wieder klauten sie den Bleckenstedtern den Ball, um dann blitzschnell umzuschalten. Die ersten Chancen verzeichnete auch der MTV. Allerdings war auch Germania das ein oder andere Mal gefährlich. Wenn Bleckenstedt ins Spielen kam, dann wurde es auch brenzlig vor dem Kasten der Lessingstädter.

Die 1:0-Führung durch Linus Queißer (37.), der noch zum Mann des Abends avancieren sollte, war mehr als verdient. Mit dem Seitenwechsel sprang auch das Flutlicht an. Dem MTV ging ein Licht auf, für den FC ging das Licht aus. Im zweiten Durchgang war die Mannschaft von MTV-Coach Deniz Dogan klar tonangebend.

Regelmäßig wirbelten Queißer und Co. die Bleckenstedter Defensive durcheinander. Beinahe hätte aber Germania ausgeglichen (48.). MTV-Schlussmann Direnc Güven parierte aber den Schuss Luei Omar zur Ecke. Und diese Ecke war wohl spielentscheidend, denn der MTV wehrte sie ab und konterte blitzschnell. Queißer bediente Yannick Könnecker, der den Ball eiskalt unter die Latte nagelte (50.). Das 3:0 besorgte Queißer wieder selbst, indem er auf Vorlage von André Linek überlegt verwandelte (56.). Und der Torhunger der Hausherren war noch nicht gestillt. Blerian Halimi legte in der 58. Minute per Kopf nach einer Ecke gleich noch den vierten Treffer für Wolfenbüttel nach.

Danach schaltete Wolfenbüttel wieder einen Gang runter, und durch die Auswechslungen ging der Fluss dann auch ein wenig verloren. Aber das spielte keine Rolle mehr, denn die Mannschaft von Germania-Coach Gökhan Arikoglu stellte den MTV vor keine großen Probleme. Ergebniskosmetik gelang den Gästen aber doch noch. Tahir Daboe traf in der 90. Minute für die Germania.

Das Fazit von Bleckstedt-Coach Arikoglu: „Wir haben es dem Gegner zu leicht gemacht, waren nicht in der Lage körperlich dagegenzuhalten. Wir haben ein Abwehrproblem!“

Bleckenstedt: Frei – Henke, Jatta, Rudolf, Pieper – Toprakli (46. Uysal), Bagci, Block (46. Daboe), Omar – Sonntag, Frank (80. Schächtel).

Tore: 1:0 Queißer (37.), 2:0 Könnecker (50.), 3:0 Queißer (56.), 4:0 Halimi (58.), 4:1 Daboe (90.).

