SVI zu Gast: Union mit der Pflicht nach der Kür

Der SV Innerstetal (in Rot) wird am Sonntag beim SV Union Salzgitter (in Weiß) voraussichtlich viel mit Abwehrarbeit beschäftigt sein.

Der ungeschlagene Tabellenführer trifft auf den Tabellen-13. der Fußball-Bezirksliga: Union Salzgitter empfängt am Sonntag (14.30 Uhr) den SV Innerstetal zum Süd-Derby. Die Rollen sind ob der Tabellenkonstellation klar verteilt. Trotzdem warnt Union-Coach Lars Freytag davor, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen.

Union-Coach Lars Freytag spricht von einem Charaktertest für sein Team

Seine Mannschaft strotze nach dem 4:1-Auswärtssieg bei der TSG Bad Harzburg natürlich vor Selbstvertrauen. „Gleichzeitig läuft es beim SV Innerstetal noch nicht so rund. Sie haben viele Punkte in der Nachspielzeit noch unglücklich abgegeben“, erklärt Freytag. Aber genau diese Voraussetzungen bringen den Coach dazu, den warnenden Finger zu heben: „Genau gegen die vermeintlich kleineren Teams oder diejenigen, die weiter unten in der Tabelle stehen, tun wir uns traditionell schwer. Für mich ist das Spiel ein absoluter Charaktertest für mein Team.“

Gleichzeitig sieht er beim Gegner auch mehr Potenzial als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt: „Der SVI befindet sich derzeit im Umbruch, installiert viele junge Nachwuchsspieler in der ersten Mannschaft. Das braucht oft etwas Zeit und das sieht man gerade auch. Ich gehe aber stark davon aus, dass sich das Team im Laufe der Saison noch weiter nach oben arbeiten wird. Da gehört die Mannschaft meiner Meinung nach auch hin“, verteilt der Union-Trainer Vorschusslorbeeren.

SVI-Trainer Frank Dierling kann sich von den lobenden Worten nichts kaufen

„Natürlich hört man solche Worte gern und mir klopfen nach den Spielen auch regelmäßig die gegnerischen Spieler und Trainer auf die Schulter. Wir seien besser als es das Ergebnis aussage, sagen sie dann. Aber davon kannst du dir am Ende auch nichts kaufen, wenn du keine Punkte sammelst und absteigst“, wird SVI-Trainer Frank Dierling deutlich. Seine Mannschaft befinde sich noch in der Findungsphase, das sei richtig. Und auch die Punktverluste in der Nachspielzeit gegen Arminia Adersheim (2:2), Fortuna Lebenstedt (4:5) und den VfL Salder (1:1) seien zwar unglücklich gewesen, „aber man muss auch ganz klar sagen, dass solche Ergebnisse kein Zufall sind, sie kommen nicht von ungefähr“, nimmt Dierling seine Mannschaft in die Pflicht.

Das Programm am Doppelspieltag über den Tag der deutschen Einheit gefällt dem SVI-Coach gar nicht: „Wir müssen am Sonntag zu Union und am Dienstag kommt die TSG Bad Harzburg. Es gibt wesentlich einfachere Aufgaben derzeit.“ Gleichzeitig lobt er die Arbeit seines Gegenüber: „Lars erntet jetzt die Früchte seiner Arbeit. Union hat sich stark entwickelt.“

