Der TSV Salzgitter holt seinen ersten Punkt in dieser Saison

Nach dem schwachen vergangenen Wochenende haben sich die Salzgitteraner Teams in der Fußball-Nordharzliga nun wieder rehabilitiert. Der KSV Vahdet Salzgitter II feierte im Derby gegen den SC Gitter II den ersten Saisonsieg und Nachbar TSV Salzgitter zumindest den ersten Punktgewinn.

KSV Vahdet Salzgitter II – SC Gitter II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Ökdem (41.)

Mit etwas Glück haben die Hausherren ihr Heimspiel gegen die Gitter-Reserve knapp mit 1:0 gewonnen. Dabei boten beide Teams einen schwachen Auftritt. „Wir hatten uns drei Punkte vorgenommen. Das haben wir geschafft und hatten dabei gleich in den ersten Minuten drei hochkarätige Möglichkeiten, die allesamt nicht genutzt wurden. Wir haben uns sehr schwer getan gegen einen Gegner, dem auch nicht viel einfiel. Schließlich machen wir doch das entscheidende Tor. Das ist das einzig Gute an der Partie. Abhaken und weitermachen“, so der kurze Kommentar von KSV-Trainer Alpaslan Arslan. Gitter II-Co-Trainer Michele Martoccia sprach anschließend von einem müden Sommerkick, der keinen Sieger verdient gehabt hätte.

Hier geht‘s zur aktuellen Tabelle der Fußball-Nordharzliga

TSV Salzgitter – SG Sickte/Hötzum 3:3 (3:1). Tore: 1:0 Kirschner (5.), 2:0 Ali Dia (15.) 2:1 Schmidt (22.), 3:1 Dia (30.), 3:2 Schmidt (47.), 3:3 Hans (66.).

Eine 3:1-Führung reichte dem TSV Salzgitter nicht, um drei Punkte einzufahren. „Die Jungs waren von Beginn an da und belohnten sich in der 5. Minute mit der 1:0-Führung durch Yannick Kirschner“, erklärte TSV-Coach Yasin Bayrakdar. Sickte drängte auf den Ausgleich. Aber Ali Dia war es vorbehalten, für das 2:0 zu sorgen – mit einem herrlichen Schlenzer in den Winkel. Zwar gelang den Gästen der Anschlusstreffer, doch wiederum Dia erhöhte auf 3:1. Es war ein Spiel, das viel Kraft gekostet hat auf beiden Seiten. Nach der Pause kam die SG schnell auf 3:2 heran und schaffte auch noch das überraschende 3:3. Trainer Bayrakdar war trotzdem mit der Partie zufrieden: „Die Leistung war okay, eine gute Vorstellung meines Teams.“





BV Germania Wolfenbüttel II – SV GA Gebhardshagen 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Otto (36.), 0:2 D. Stockmann (48.), 0:3 Schaumann (72.), 0:4 Brandeis (79.), 0:5 Rietzler (89.).

Große Freude bei Gebhardshagen. Mit einer Klassevorstellung entzauberten die Gäste die Germania-Reserve. „Trotz Höllentemperaturen haben wir alles umgesetzt, was in den vergangenen Wochen nicht gelungen ist. Es war eine tolle mannschaftliche Geschlossenheit auf dem Platz zu sehen. Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient“, bilanzierte Trainer Timo Kleiner.





SV Kissenbrück – MTV Lichtenberg 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Sieber (11.), 0:2 Weitzel (16.).

Nach einer guten Viertelstunde stand das Endergebnis fest. Früh im Spiel erarbeitete sich der MTV ein kleines Chancenplus und nach zwei nennenswerten Angriffen kam der Gast zu zwei schnellen Toren. Das 1:0 war eine Co-Produktion der beiden Spielertrainer: Till Hockmann passte auf Torschütze Lars Sieber. Beim 2:0 legte Hockmann für Julius Weitzel auf. Fazit des doppelten Assistgebers Hockmann: „Wiederholt passen Mentalität, Leidenschaft und Wille bei meiner Mannschaft. Der Sieg geht spielerisch und kämpferisch in Ordnung.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de