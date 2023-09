Viktoria Thiede und Vahdet Salzgitter II verspielen Führungen

Keine Punkte: Der FC Viktoria Thiede (in Gelb) und Glück Auf Gebhardshagen (in Blau) haben ihre Auswärtsspiele am 4. Spieltag verloren.

Nur der TSV Hallendorf konnte am 4. Spieltag der Fußball-Nordharzliga einen Sieg einfahren (wir berichteten). Viktoria Thiede, Glück Auf Gebhardshagen und der KSV Vahdet Salzgitter II verloren ihre Auswärtspartien allesamt. Dabei hatten Thiede und Vahdet II sogar jeweils zur Pause geführt.

SV Wendessen – KSV Vahdet Salzgitter II 6:2 (0:2). Tore: 0:1 Duran (8.), 0:2 Alagöz (43.), 1:2 Gos (48.), 2:2 Wicht (55.), 3:2 Winter (68.), 4:2 Kieltsch (80.) 5:2 Winter (90.), 6:2 Kowalski (90+2).

Die Gäste begannen die Partie stark und gingen auch verdient in Führung. Zwei lupenreine Kontertore sorgten für den 2:0-Pausenstand. Allerdings deute sich schon im Verlauf der ersten Hälfte an, dass die Hausherren sich Vorteile erspielten. Nach dem Wechsel drehte Wendessen richtig auf und nutzte eine „schläfrige Phase“ der Gäste. Früh gelang der Anschlusstreffer (48.) und nur sieben Minuten später folgte der Ausgleich der Gastgeber, die jetzt befreit aufspielen konnten. Das Tor gab ihnen sichtlich Sicherheit in ihren Aktionen und so erhöhte der SVW auf das vorentscheidende 3:2 in der 68. Minute. „Die haben uns in dieser Spielphase förmlich überrumpelt. Und wir hatten einfach Kräfteprobleme. Nachdem das 2:2 gefallen war, ist bei uns die Moral in den Keller gegangen“, sagte ein enttäuschter Coach Alparslan Arslan. Der Sieg der Hausherren gehe zwar in Ordnung, aber nicht in dieser Höhe.

Wir haben total gut begonnen und es nach dem 2:1 einfach verpasst, die Führung weiter auszubauen. Hasan Örs, Trainer von Viktoria Thiede nach dem 2:4 bei Germania Wolfenbüttel II

Germania Wolfenbüttel II – FC Viktoria Thiede 4:2 (1:2). Tore: 1:0 Nissan (21.), 1:1 Gottsleben (31.), 1:2 Bartz (44.), 2:2 Portakal (68.), 3:2 Kitler (73.), 4:2 Kiewert (90.).

Noch eine zweite Mannschaft aus Salzgitter musste nach einer Halbzeitführung noch mit einer Niederlage im Gepäck die Heimreise aus dem Landkreis Wolfenbüttel antreten. Viktoria Thiede verlor die Partie beim BV Germania Wolfenbüttel II. Viktorias Trainer Hasan Örs war deshalb recht angesäuert. „Wir haben total gut begonnen und es nach dem 2:1 einfach verpasst, die Führung weiter auszubauen. Zudem fielen drei Tore der Hausherren, weil wir im Vorfeld nicht konsequent in die Zweikämpfe gegangen sind. Das ist einfach ärgerlich, es war für uns heute mehr drin“, sagte der Coach nach dem Schlusspfiff. Künftig müsse sein Team auch die Stellungsfehler bei Standards wie beispielsweise bei Ecken abstellen, so der Coach.

SG Sickte/Hötzum – SV GA Gebhardshagen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Schmidt (44.), 2:0 Chromik (53.).

Eine ärgerliche 0:2-Niederlage musste der SV GA Gebhardshagen bei der SG Sickte/Hötzum einstecken. SV-Coach Timo Kleiner monierte, dass sein Team immer wieder in die gleichen Muster verfällt. „Wir leisten uns einfach zu viele Fehlpässe, die den Gegner stark machen. Und die Zweikämpfe werden nur halbherzig geführt. Wir verschenken die Bälle zu leichtfertig“, bilanzierte der Trainer, der von einem gebrauchten Sonntag sprach. Denn auch die sich bietenden Torchancen wurden nicht konsequent verwertet und leichtfertig ausgelassen. Kleiner weiter: „Dann reichen dem Gegner eben drei bis vier Konter, um zwei Tore zu erzielen.“

