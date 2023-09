Hallendorf bleibt weiter ungeschlagen

Der TSV Hallendorf setzt seine beeindruckende Serie in der Fußball-Nordharzliga fort. Beim Mitaufsteiger SG Veltheim/Lucklum fuhr das Team von Trainer Gökcin Özgür am Sonntagvormittag mit dem 2:0 (2:0)-Erfolg den dritten Saisonsieg im vierten Spiel ein und bleibt damit ungeschlagen zum Saisonstart.

In der ersten Halbzeit hat dem TSV-Trainer der Auftritt seiner Mannschaft sehr gut gefallen. „Wir haben richtig guten Fußball gezeigt und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen“, berichtete Özgür. Ein Eigentor durch Losene Amara Kamara (18.) und der Treffer durch Murat-Han Kaya (30.) sorgten für das beruhigende Ergebnis. Und es kam noch besser für die Gäste: Ein SG-Spieler war mit einer Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden, beschwerte sich lautstark, sah zunächst die gelbe Karte, meckerte weiter und flog dann mit Gelb-Rot vom Platz.

Rote Karte für den Gegner bremst den TSV Hallendorf aus

„Allerdings hat uns die Überzahl nicht gut getan. Wir haben danach das Fußballspielen weitestgehend eingestellt und sind in den Verwaltungsmodus gewechselt“, so Özgür. Seine Mannschaft habe zwar noch einige Chancen gehabt, sei aber immer wieder im Eins-gegen-Eins am Veltheimer Keeper gescheitert. „Ich denke, dass wir ohne den Platzverweis aufmerksamer gewesen wären und nicht so abgeschaltet hätten“, sagte Özgür, der am Ende aber trotzdem über einen verdienten 2:0-Auswärtssieg jubeln durfte.

TSV Hallendorf hat sich schnell akklimatisiert

Damit bleibt der hochgehandelte Aufsteiger weiter in der Spitzengruppe der Liga. „Wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem Saisonstart. Wir haben uns sehr schnell in der höheren Liga akklimatisiert und freuen uns sehr darüber, weiter ungeschlagen zu sein“, resümierte TSV-Trainer Özgür.

Tore: 0:1 Eigentor Kamara (18.), 0:2 Kaya (30.).

Besonderes: Gelb-Rot für die SG Veltheim (32.).

