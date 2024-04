Helmstedt. Der Tabellenzweite bezwingt den FC Nordkreis mit 3:0 und verkürzt den Rückstand auf den Helmstedter SV. Essenrodes Erfolgslauf hält an.

Der Helmstedter SV verpasste im Topspiel den, wie es Trainer Marco Behse im Vorfeld genannt hatte, „Riesenschritt in Richtung Titelgewinn“. Der FC Schunter nutzte die 3:4-Niederlage des HSV gegen Danndorf, um seinen Rückstand auf den Tabellenführer wieder auf sechs Punkte zu verringern.

FC Schunter – FC Nordkreis 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Claus (38.), 2:0 Schönfelder (67.), 3:0 Koulibaly (79.).

Erstmals in dieser Saison hatte Schunter mit einem personellen Engpass zu kämpfen. Neben Altherren- und A-Jugend-Spielern nahmen auch Trainer Julien Wossmann und sein „Co“ Bela Westphal in Spielkleidung auf der Bank Platz. „Unsere erste Elf war aber gut besetzt“, sagte Wossmann und berichtete: „Wir hatten eine gute Anfangsphase, unsere ersten beiden Treffer wurden aber jeweils zurückgepfiffen. Bis dahin war Nordkreis gefühlt noch gar nicht in unserer Hälfte.“ Es dauerte aber bis zur 38. Minute, ehe sich die Überlegenheit der Gastgeber auch im Spielstand niederschlug. Dominik Claus war nach einer gelungenen Kombination per Kopf zur Stelle.

In der ersten Aktion des zweiten Durchgangs „hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen“, erzählte Schunters Coach. Der Pfiff blieb jedoch aus. Maverick Schönfelder und Amed Koulibaly gestalteten im weiteren Verlauf das Ergebnis aber noch standesgemäß, ehe sich Schunters Torwart Josh Lüddecke in der Schlussphase noch mit zwei Paraden auszeichnen konnte beziehungsweise musste.

MTV Frellstedt – FC Türk Gücü Helmstedt II 3:1 (3:1). Tore: 1:0 Schlüter (7.), 1:1 Kirazli (14.), 2:1 Blödorn (42.), 3:1 Schwörke (45.).

Im Vergleich zum 0:2 in Essenrode am vergangenen Mittwoch „haben wir auf fünf, sechs Positionen rotiert“, sagte MTV-Trainer Stefan Köhn. Vielleicht auch deshalb taten sich die Hausherren zunächst schwer. „Wir haben Türk Gücü in den ersten 20 Minuten zu viele Räume gewehrt“, befand Köhn. Zwar ging seine Mannschaft früh in Führung, die Helmstedter schlugen aber zügig zurück.

„Wir hatten schon zu kämpfen, es gab dann viel Mittelfeldgeplänkel“, schilderte der Frellstedter Übungsleiter. Zwei Standards ebneten seiner Elf dann den Weg. Erst war Sven Blödorn zur Stelle, dann verwertete Alexander Schwörke nach einer Ecke den Ball akrobatisch zum 3:1. Im zweiten Abschnitt „war es ein kontrolliertes Spiel von uns. Türk Gücü hat zwar versucht, noch ein paar Nadelstiche zu setzen, wir haben aber nichts anbrennen lassen“, konstatierte Köhn.

TuS Essenrode – SV Lauingen Bornum II 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Dürkop (23.), 2:0 Neudorf (28.), 3:0 V. Osumek (45.+2), 4:0 Neudorf (68.), 5:0 Dürkop (88.). Gelb-Rot: Lumpe (SVLB/85.).

Essenrode ist weiter auf dem Vormarsch. Im zweiten von sechs Heimspielen hintereinander hatte der TuS das Geschehen komplett im Griff. „Lauingen hatte in 90 Minuten nur einen Torschuss“, verdeutlichte TuS-Coach Stefan Korngiebel die Kräfteverhältnisse. Und doch begann die Partie mit einem Dämpfer: Nach einer Viertelstunde zog sich Rouven Pieper eine vermutlich schwere Knieverletzung zu. Korngiebel musste wechseln – und brachte mangels Alternativen einen seiner Trainer-Vorgänger in Essenrode, Roland Weisheit.

„In Anbetracht unseres Personals war ich wirklich positiv überrascht von unserem Auftritt“, betonte Korngiebel, der „mit dem 3:0 zur Pause schon völlig entspannt“ war. Danach habe es recht viel Ballgeschiebe, aber auch einige Nickligkeiten gegeben, in deren Folge auch „LaBo“-Spielertrainer Michael Lumpe mit Gelb-Rot vom Feld musste.

Außerdem spielte:

SG Sundern – SG Rottorf/Viktoria Königslutter 2:4 (1:0). Tore: 1:0 Danesch (15.), 1:1 Hoppe (46.), 1:2 Scholz (55.), 2:2 A. Gabriel (65.), 2:3 Scholz (82.), 2:4 Ebeling (90.), Rot: SGRVK (90.+2).