Bornum. Für den Titelaspiranten wäre alles andere als ein Drei-Punkte-Sieg beim Tabellenschlusslicht eine derbe Enttäuschung.

Vor einer Woche hatte Holger Klopschar, Spielertrainer des Volleyball-Landesligisten TV Bornum, das Spiel beim Tabellensechsten, den Vallstedt Vechelde Vikings III, als „Pflichtaufgabe“ bezeichnet. Und er und seine Teamkollegen lieferten anschließend auch ab, gewannen in drei Sätzen. Am Sonntag treten die Bornumer ab 15 Uhr beim FC Wenden II an, der nach neun Spielen noch ohne einen Punkt am Tabellenende steht. Die Frage nach der Zielsetzung stellt sich für das TVB-Team daher gar nicht...

Eine Steigerung von „Pflichtaufgabe“ gibt es nicht, deshalb ist die Auswärtspartie in Braunschweig eben wieder „nur“ eine solche. Wenngleich er immer wieder betont, dass die Bornumer keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen dürfen, „muss es natürlich unser Anspruch sein, auch in Wenden die vollen drei Punkte mitzunehmen“, so Klopschar. Heißt: Ein 3:0, maximal aber ein 3:1 soll her. Beim Blick auf die Zahlen erscheint ein Bornumer Satzverlust aber eher unwahrscheinlich. Kümmerliche vier Sätze hat der Gastgeber aus dem Norden Braunschweigs in seinen bisherigen neun Auftritten gewonnen – und Bornum bislang nur einen mehr in ebenso vielen Einsätzen abgegeben.

Und so liegt der Fokus der Gäste auf dem eigenen Spiel, darauf, an die, so Klopschar, „beste Leistung seit langer Zeit“ anzuknüpfen, die seine Mannschaft vor Wochenfrist in Vechelde zeigte. Dieses Mal sollten dem TVB zumindest wieder acht Spieler zur Verfügung stehen, obwohl mit Alexander Olheiser einer der Hauptangreifer fehlt. „Wir werden das sicher nutzen, um den Spielern, die zuletzt pausieren mussten, mehr Matchpraxis zu geben“, sagt Klopschar.

jse