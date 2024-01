Bornum. Im ersten Spiel des neuen Jahres zeigt sich der Aufstiegsaspirant bei der „Dritten“ der Vikings in allen Belangen überlegen.

Ja, es war eine Pflichtaufgabe. Wie dominant die Landesliga-Volleyballer des TV Bornum ihr erstes Spiel des Jahres 2024 bei den Vallstedt Vechelde Vikings III gestalteten, das versetzte Spielertrainer Holger Klopschar dann doch ins Schwärmen. „So gut haben wir lange nicht mehr gespielt. Es war nahezu perfekt, einfach ein richtig runder Auftritt. Großes Kompliment an die gesamte Mannschaft“, sagte er nach dem ungefährdeten 3:0 (25:19, 25:11, 25:17)-Erfolg.

Seit Beginn der Weihnachtspause hatten die Bornumer kein einziges Mal regulär trainiert. In Vechelde mussten sie aufgrund eines kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfalls mal wieder mit nur sieben Spielern antreten, wobei sich der angeschlagene Max Schneider auch nur für den äußersten Notfall das Trikot überstreifte. „Wir brauchten ein paar Minuten, um nach der spielfreien Zeit wieder richtig reinzukommen“, kommentierte Klopschar die noch ausgeglichene erste Hälfte des Auftaktsatzes. Ab dem 10:9 lief es aber, die Bornumer zogen auf 19:13 davon und holten sich Durchgang 1 noch souverän.

„Wir haben auf wirklich allen Positionen sehr diszipliniert gespielt. Dieses Mal hat es auch bei mir mit den Zuspielen richtig gut geklappt, und unsere Angreifer haben die Bälle dann fast nach Belieben verwertet – mal diagonal, mal die Linie runter. Das lief richtig gut“, konstatierte Bornums Spielertrainer. Auch Youngster Aaron Futterschneider, der durchspielen musste, konnte sich immer wieder positiv einbringen.

Die Vechelder, die immerhin zwölf Spieler einsetzen konnten, versuchten vieles, fanden aber schlichtweg keine Mittel gegen die variablen Gäste, die oft schon mit ihren Aufschlägen Druck erzeugten. Die „Wikinger“ hatten „vor allem in der Annahme immer wieder Probleme, so dass am Ende ihrer Angriffe etliche Male nur Notbälle zustande kamen“, erklärte Klopschar. Daher wurden auch die folgenden beiden Sätze zu einer klaren Sache für die Bornumer. Nach weniger als einer Stunde war das Spiel entschieden. „Die Vechelder haben sich anschließend mit einem Augenzwinkern sogar für die Lehrstunde bedankt“, verriet der Spielertrainer des TVB.

Die Bornumer sendeten damit auch noch mal ein kleines Signal in Richtung der Aufstiegskonkurrenten. Der SV Altencelle hatte bei seinem 3:1-Erfolg im ersten Spiel des Vechelder Heimspieltages deutlich mehr Probleme mit den Vikings gehabt (25:19, 25:21, 17:25, 25:21). „Wir haben mit unserer Leistung schon noch mal unterstrichen, dass wir da sind“, fand Klopschar. Dennoch wuchs der Rückstand der Bornumer auf Tabellenführer TuS Lachendorf vorerst um weitere drei Zähler an, da dieser seine beiden Heimaufgaben (3:0 gegen TSV Burgdorf II, 3:1 gegen Wolfenbütteler VC II) ohne Punktverlust löste.