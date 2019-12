Der Helmstedter Sportkalender

Derbyzeit in Helmstedt: Johannes Frenkel (am Ball) und die Handballfreunde haben am Samstag den Nachbarn MTV Braunschweig zu Gast. Zu gerne würde Helmstedt-Büddenstedt das Topteam ärgern – doch das wird gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter schwer. Anwurf ist um 18 Uhr.