Gifhorn. Die Schwarz-Gelben setzen auch an Himmelfahrt ihren Aufwärtstrend fort. Gegen Kellerkind TSV steht nach 90 Minuten ein 4:0.

Dieses Derby an Himmelfahrt, es war frühzeitig entschieden. Der MTV Gifhorn setzte sich gegen den TSV Hillerse mit 4:0 (2:0) durch und setzte damit seinen Aufwärtstrend im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga fort. Für die Gäste von der Oker rückt der Abstieg in die Bezirksliga indes immer näher.

Julian Wöhner bringt Gifhorn auf die Siegerstraße

Nach der einen oder anderen Halbchance auf beiden Seiten hatte Hillerse die erste echte Gelegenheit gehört. Robin Rammes Kopfball nach einer Ecke war aber nicht platziert genug, MTV-Keeper Tobias Krull war zur Stelle (11. Minute). Die Schwarz-Gelben zeigten sich auf der Gegenseite nur kurze Zeit später deutlich effizienter: Jovan Hoffarts Flanke an den zweiten Pfosten legte Til Eike Bahr in die Mitte ab, so dass Julian Wöhner wenig Mühe hatte – 1:0 (14.).

In einer Phase, in der die Partie etwas hitziger wurde, legten die Hausherren nach. Wöhner scheiterte zunächst noch im Eins-gegen-Eins an Leon Divjak im Kasten der Gäste, verwertete dann aber den Abpraller (31.). Anders als beim 5:1 gegen Schlusslicht Lehndorf hatten die Gifhorner keine Vielzahl an Chancen. Wenn sie aber in den gegnerischen Strafraum kamen, wurde es gefährlich. Divjak verhinderte gegen Wöhner (38.) und Hoffart (45.+2) den dritten Gegentreffer.

Krull muss raus, Omarkhiel legt nach

Auch nach der Auswechselung Krulls, der sich bei einem Ausfallschritt am Oberschenkel verletzt hatte, änderte sich nicht viel. Hillerse gewann zwischenzeitlich etwas mehr Zweikämpfe, zu Gefahr für den eingewechselten Keeper Tobias Büchmann führte das aber letztlich nicht. Und der MTV blieb seiner Effizienz treu: Masirullah Omarkhiel, zur Pause für Hoffart gekommen, blieb frei vor Divjak cool und traf durch die Beine (64.).

Der MTV Gifhorn (von links Til Eike Bahr, Masirullah Omarkhiel, Marvin Luczkiewicz und Julian Wöhner) hatten viermal Grund zum Jubeln. © regios24 | Sebastian Priebe

Kurz darauf blieb der TSV-Schlussmann gegen Omarkhiel Sieger (68.), Tim Zieglers Lupfer von der Grundlinie ans Außennetz war immerhin ein offensives Lebenszeichen (69.). Das galt auch für den Abschluss von Levi Matthes (80.). Zu dieser Zeit stand es allerdings schon 0:4 aus Sicht der Gäste, nachdem Maurice Kutz ein Solo von Marvin Luczkiewicz vergoldet hatte (77.).

MTV: Krull (50. Büchmann) – Steding, Upmann, Ohk – Bahr (78. Kretschmar), Zeciri (78. Meral), Kolmer, Kutz (85. Geiner) – Luczkiewicz – Wöhner, Hoffart (46. Omarkhiel).

TSV: Divjak – Schlichting, Ramme, F. Schrader – Dünow, Müller, Ortmann (71. Sandte), Bornemann (46. Pawlik) – Borgfeld – Ziegler (71. C. Schrader), Lahmann (57. Matthes).

Tore: 1:0, 2:0 Wöhner (14., 31.), 3:0 Omarkhiel (64.), 4:0 Kutz (77.).

tim