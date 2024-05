Gifhorn. Die Schwarz-Gelben betreiben zunächst Chancenwucher, machen es gegen Schlusslicht Lehndorfer TSV dann aber doch deutlich.

Es waren etliche Großchancen, die die Fußballer des MTV Gifhorn gegen den Lehndorfer TSV ausließen. Am souveränen Sieg der Schwarz-Gelben sollte das aber nichts ändern: Die setzten sich gegen das Landesliga-Schlusslicht mit 5:1 (1:1) durch und fuhren die nächsten drei wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein – zum ersten Mal in dieser Saison gab‘s drei „Dreier“ am Stück für die Gifhorner.

Nur Bahr trifft, dann gibt‘s die kalte Dusche

Dass es zur Pause 1:1 stand, war rational fast nicht zu erklären. Die Gastgeber hatten Chancenwucher betrieben. Julian Wöhner, der die Kugel aus kurzer Distanz knapp am Tor vorbeischob, eröffnete den Reigen der guten Möglichkeiten (3. Minute). Lehndorfs Schlussmann Paul Schulze war beim Schuss von Wöhner aus 16 Metern zur Stelle (21.) und verhinderte einige Minuten später auch im Eins-gegen-Eins mit Justin Eilers den Einschlag (27.).

Der köpfte kurz darauf am leeren Tor vorbei (30.), immerhin: Til Eike Bahr blieb vor Schulze ganz cool und schob aus halbrechter Position ins lange Eck ein (32.). Wöhner (35.) und Eilers, der den Ball aus drei Metern an die Latte lupfte (39.), verpassten es, nachzulegen. Was folgte, war die kalte Dusche. Ole Herzig vollendete den ersten gefälligen Angriff des Schlusslichts (41.) und sorgte für ein Remis zur Pause.

In Überzahl zieht der MTV Gifhorn davon

Nach dem Seitenwechsel sortierte sich auch Jovan Hoffart in die Reihe derer, die hochkarätige Chancen ausließen, ein (50.). Hoffart war es aber auch, der kurz darauf von LTSV-Kapitän Jascha Abrahamczik nur noch per Notbremse zu stoppen war und dafür sorgte, dass der MTV folglich in Überzahl agierte (53.). Nachdem Gifhorns Keeper Tobias Krull gegen Herzig gar den Rückstand verhindert hatte (59.), griff bei den Hausherren der Ketchupflaschen-Effekt...

Hoffart aus der Ferne (61.) und per Seitfallzieher (65.) sowie ein Eigentor von Lehndorfs Nicolas Nöh (70.) machten innerhalb von zehn Minuten aus einem 1:1 ein 4:1 – die Partie war entschieden. Kurz vor Schluss sollte Wöhner nach einem Lattenschuss (78.) doch noch sein Treffer gelingen (87.). Kurios: Kurz zuvor hatte MTV-Trainer Holger Ringe Keeper Krull ausgewechselt – der vor der Partie gegen den TSV Hillerse am Donnerstag bei vier gelben Karten steht.

„Der Wechsel war auch ein Dankeschön an Tobias Büchmann, der immer beim Training ist und Vollgas gibt“, konstatierte Ringe, der mit dem Auftritt seiner Elf letztlich zufrieden war. „Wir spielen uns viele Chancen heraus, das ist wichtig“, sagte er mit Blick auf die zahlreichen, zumeist ungenutzten Hochkaräter.

MTV: Krull (79. Büchmann) – Steding, Upmann, Ohk – Bahr (79. Karakash), Kolmer, Luczkiewicz, Kutz (60. Omarkhiel) – Eilers – Wöhner, Hoffart (79. Meral).

Tore: 1:0 Bahr (32.), 1:1 Herzig (41.), 2:1, 3:1 Hoffart (61., 65.), 4:1 Eigentor Nöh (70.), 5:1 Wöhner (87.).

Rot: Abrahamczik (53., LTSV).