Osterode. In der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode werden am Mittwochabend drei Partien mit Altkreis-Beteiligung ausgetragen. Ein Derby steht besonders im Fokus.

In der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode werden am Mittwochabend weitere Nachholspiele ausgetragen. Besonders im Blickpunkt steht dabei das Derby zwischen dem VfB Südharz und dem SSV Neuhof, wenngleich die Relevanz für die Tabelle eher überschaubar ist. Wichtiger im Aufstiegsrennen sind da die beiden Heimspiele des FC Eisdorf und des SC HarzTor, die im Rennen um den Sprung in die Bezirksliga jeweils gut platziert sind. Anstoß auf allen Plätzen ist um 18.30 Uhr.

Derbyzeit in Walkenried

VfB Südharz - SSV Neuhof. In der Tabelle geht es für beide Teams um nicht mehr allzu viel. Der Abstand auf die Abstiegszone ist selbst beim Neunten Neuhof riesig, der Rückstand nach oben für den Siebten Südharz ebenfalls groß, zumal der VfB schon deutlich mehr Spiele ausgetragen hat als die direkte Konkurrenz. Auf die Gäste wiederum warten bis zum Saisonende kraftzehrende Wochen, sie sind das Team mit den wenigsten Partien auf dem Konto.

Das alles rückt aber in den Hintergrund, wenn es im Derby darum geht, den Nachbar in die Knie zu zwingen. Die vergangenen drei Duelle, darunter das 2:1 im Hinspiel, gingen allesamt an die Südharzer. Entsprechend wird der SSV darauf brennen, diese Serie zu brechen. Die Zuschauerkulisse in Walkenried wird sicherlich auch stimmen, sodass alles für ein spannendes Lokalduell angerichtet ist.

Topspiel in Eisdorf

FC Eisdorf - TSV Groß Schneen. Im Topspiel hat der Tabellenzweite aus Eisdorf den Sechsten zu Gast. Sieben Punkte liegt der TSV hinter der Borntal-Elf, hat allerdings auch drei Spiele weniger ausgetragen. Es geht also im direkten Duell um einiges. Gewinnen die Eisdorfer, hätten sie wohl einen Konkurrenten im Aufstiegsrennen abgeschüttelt.

Die Aufgabe ist jedoch alles andere als leicht, zumal die Gäste mit Yüsüf Beyazit den besten Torjäger der Liga mitbringen. 23 Mal hat der Stürmer bereits getroffen. Aus Sicht des FCE hilft es da sicher, dass Abwehrchef Patrick Gemende wieder ins Geschehen eingreifen darf. Zwei Spiele musste er nach seiner Notbremse in der Partie gegen Südharz zugucken.

Pflichtaufgabe für HarzTor

SC HarzTor - SV Bilshausen. Eine vermeintliche Pflichtaufgabe erwartet den SC HarzTor auf der Bad Lauterberger Augenquelle gegen das Schlusslicht aus Bilshausen. Die Gastgeber sind zu Hause noch ungeschlagen, die Gäste aus dem Eichsfeld auswärts noch ohne Sieg. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn gerade diese Konstellation kann dafür sorgen, den Gegner zu unterschätzen.

Das musste die Elf von Kenneth Schuller im Hinspiel bitter erfahren. Da unterlag man mit 0:1 in Bilshausen, einer von zwei Siegen überhaupt des SVB in dieser Saison.

