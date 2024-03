Wolfsburg. Zum Rückrundenstart der Frauen-Landesliga gastiert die SG Wulften/Lindau/Hattorf in Wolfsburg. Die Reserve ist in der Kreisliga beim in Dransfeld gefordert.

Im Frauenfußball sind an diesem Wochenende nur die beiden Mannschaften der SG Wulften/Lindau/Hattorf gefordert. Während die erste Mannschaft in der Landesliga beim 1. FC Wolfsburg antritt, ist die Kreisliga-Mannschaft beim DSC Dransfeld gefordert. Ein spielfreies Wochenende haben hingegen in der Bezirksliga die Kickerinnen des FC Westharz sowie in der Kreisliga die Frauen des SC HarzTor.

Die SG reist in der Landesliga nach Wolfsburg

1. FC Wolfsburg – SG Wulften/Lindau/Hattorf. Auf dem Kunstrasenplatz in Wolfsburg startet die SG am Sonntagvormittag um 11 Uhr in die Rückrunde. Ohne Testspiel und mit nur wenig Trainingseinheiten am Ball lief die Vorbereitung nicht gerade vielversprechend für die Gäste. Dennoch geht die Mannschaft von Trainer Timo Kuhlmann positiv in die Partie und will im Abstiegskampf punkten.

Vier Punkte beträgt der aktuelle Rückstand auf das rettende Ufer. Im Hinspiel war der Aufsteiger bei der 0:4-Niederlage allerdings relativ chancenlos. Auch die Gastgeberinnen, die den sechsten Platz der Tabelle belegen, sind nicht gerade im Spielrhythmus. Immerhin konnten sie seit Mitte Februar aber zwei Testpartien bestreiten. Besonders im Auge behalten muss die SG-Defensive Jessica Volk und Nele Schömers, mit neun beziehungsweise sieben Treffern die erfolgreichsten Torschützinnen der Wolfsburgerinnen.

Die SG-Reserve fährt in der Kreisliga nach Varslosen

DSC Dransfeld – SG Wulften/Lindau/Hattorf II. Am Samstag ab 14.30 Uhr ist die Landesliga-Reserve der SG Wu./Li./Ha. in der Gemeinde Niemetal beim DSC Dransfeld gefordert, gespielt wird auf dem Platz in Varlosen. Nach der 1:7-Klatsche gegen Spitzenreiter Vogelbeck hofft man bei der SG auf eine Leistungssteigerung und einen Punktgewinn beim Tabellenneunten. Die Gäste stehen aktuell mit sechs Punkten auf Rang Zwölf.

