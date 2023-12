Osterode. In der Staffel 4 der Fußball-Bezirksliga ist noch ein Spieltag angesetzt. Jetzt steht fest, ob noch in diesem Jahr gespielt werden soll.

In der Fußball-Bezirksliga Staffel 4 war für das anstehende Wochenende der letzte Spieltag der Herbstserie angesetzt. Gespielt wird, angesichts der winterlichen Witterung kaum verwunderlich, aber nicht mehr. Staffelleiter Klaus Henkel hat bereits frühzeitig eine Entscheidung getroffen, die Begegnungen werden im kommenden Frühjahr nachgeholt.

„Ungeachtet einer noch anstehenden Gesamtabsage für den Bezirk, habe ich die Spiele bereits abgesetzt. Wir werden in diesem Jahr keinen Fußball mehr spielen, so können sich die Teams frühzeitig in die Winterpause verabschieden“, erklärte Henkel. Schon am vergangenen Wochenende waren im NFV-Bezirk sämtliche Partien ausgefallen, darunter auch die Bezirksliga-Spiele von TuSpo Petershütte, VfR Dostluk Osterode und SV Rotenberg.

