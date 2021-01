Pokal-Aus für die Löwen – Berlin ist diesmal eine Nummer zu groß

Kein Durchkommen: Center Gavin Schilling kämpfte in Berlin wie ein Löwe unter den Körben. Häufig setzte er sich durch, oft wurde er aber auch von Ben Lammers (rechts), Louis Olinde und Co. abgeräumt.

Dass sich Double-Sieger Alba Berlin kein zweites Mal so von dezimierten Braunschweiger Basketballern in Bedrängnis bringen lassen würde wie im Punktspiel am Sonntag, war eigentlich klar. Dass die Pokalpartie am Mittwochabend in der Hauptstadt, auf die sie sich nach zwei Absagen so gefreut hatten, aber eine derart ernüchternde, fast schon deprimierende Vorführung für sie werden würde, hatten die Löwen aber wohl nicht erwartet.

Basketball Löwen Braunschweig sind Dritter der Pokal-Gruppe

Die Mannschaft von Trainer Pete Strobl, die erneut ohne Spielmacher James Robinson auskommen musste, kam mit 63:103 (36:46) böse unter die Räder und beendete die Gruppenspiele des Pokalwettbewerbs als Dritter hinter Bonn und vor Oldenburg. Die Berliner machten durch ihren souveränen Auftritt den Gruppensieg und somit den Einzug ins Top-Four-Turnier in München klar, wo der FC Bayern, Ulm und Göttingen warten.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Braunschweiger boten beim haushohen Favoriten ein starkes erstes Viertel (18:21) und schlugen sich auch im zweiten noch sehr wacker, inklusive einer Aufholjagd aus zehn Punkten Rückstand auf 34:36 (16.). Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie es erneut geschafft, mit ihren Variationen von Mann- und Zonenverteidigung in sehr beherzter und kampfeslustiger Ausführung erhebliche Rhythmusstörungen beim Gegner hervorzurufen. Alba traf nicht so sicher wie gewohnt, und die Abpraller wurden eine sichere Beute von Löwen-Center Gavin Schilling und Co. beim Rebound.

Nach der Halbzeit ging nichts mehr für das Team von Pete Strobl

Aber in einer Auszeit justierte der Meister seine eigene Verteidigung nach. Mit noch mehr Defensivenergie wurden den Löwen ihre Schwächen von nun an schonungslos offengelegt. Die Berliner kamen ins Laufen, kombinierten sich in ihren gefürchteten „Flow“ und waren nicht mehr zu stoppen. Mit einer 10:0-Serie setzten sie sich bis zur Halbzeit wieder ab, knüpften nach dem Seitentausch nahtlos an, und sechs Minuten später hieß es schon 61:42. Die Partie war gelaufen, das Strobl-Team fand kaum noch Energie zur Gegenwehr und verlor den dritten Abschnitt mit 13:30.

Luc van Slooten ist dabei, aber James Robinson wird schmerzlich vermisst

Zwar war mit Luc van Slooten nach seiner Gehirnerschütterung wieder ein guter Spieler mehr an Bord. Doch in Regisseur James Robinson fehlte eben der Taktgeber und kreative Kopf gegen eine Berliner Verteidigung, die man nur mit Raffinesse und flinken Ballstafetten in die Bredouille bringen kann. Stattdessen versuchten es die Löwen mit zunehmender Spielzeit mit der Brechstange, scheiterten teilweise kläglich und fielen spielerisch auseinander.

Sie sind in ihrer Notbesetzung eben auch nicht stabil genug, um gegen einen Europaligisten, der seine Hausaufgaben gemacht hat, ihre Stärken ausspielen zu können. So versuchte Bazou Koné diesmal vergeblich, zum Korb durchzuziehen, weil da diesmal eben meist schon zwei Berliner standen, und sein Aufbaukollege Garai Zeeb zahlte ebenfalls Lehrgeld.

Nach einer starken Anfangsphase verlieren wir in der zweiten Hälfte den Faden & können die Gastgeber nicht stoppen. Das Spiel geht am Ende klar und deutlich mit 103:63 an @albaberlin.



🦁Topscorer heute Schilling (13 PTS/9 REB) und Peterka(13 PTS/4 REB). pic.twitter.com/IvB28TXp34 — Basketball Löwen (@BBLoewenBS) January 20, 2021

Nur Löwe Martin Peterka punktet mit guter Trefferquote

Lukas Meisner, zuletzt so treffsicher von der Dreierline, versenkte keinen einzigen seiner fünf Versuche von außen. Lediglich Martin Peterka hatte da ein glücklicheres Händchen als zuletzt.

Nationalspieler Karim Jallow wirkte zwar erstmals nach der Quarantäne und seiner Fußverletzung wieder energiegeladener, war aber auch als Verteidiger der Berliner Spielmacher gefordert und rieb sich frühzeitig auf. Center Gavin Schilling kämpfte und spielte bärenstark, wurde aber oft abgeräumt und bekam nur zwei Feldwürfe durch den Ring. Immerhin: Seine Freiwürfe (9/12) traf er diesmal recht sicher.

US-Profi Bryon Allen enttäuscht besonders im Braunschweiger Team

Die größte Enttäuschung war US-Profi Bryon Allen. Der Routinier soll in kniffligen Situationen eigentlich vorangehen und die jungen Spieler leiten und tragen. Stattdessen war nichts von ihm zu sehen. Und erst als das Spiel längst klar verloren war, machte er seine ersten Punkte zum (87:51, 34.).

Im Schlussviertel schonte Löwen-Trainer Peter Strobl im Blick auf die nächste harte Aufgabe am Sonntag in Bamberg so gut es ging seine hoch belasteten Stammkräfte und schickte die Doppellizenzler aufs Parkett, die allerdings mächtig ins Schlingern gerieten. Immerhin: Der 20-jährige Simon Roosch kam zu seinen ersten BBL-Punkten.

Löwen: Schilling 13 Punkte (22%, 9/12 Freiwürfe, 9 Rebounds, 4 Vorlagen, 3 Ballverluste), Peterka 13 (83%, 3/3 Dreier, 4 Rebounds, 2 Vorlagen), Jallow 12 (50%, 4 Rebounds, 3 Ballverluste), Meisner 8 (38%, 0/5 Dreier), Allen 5 (40%, 4 Vorlagen, 3 Ballverluste), Koné 4 (25%), Zeeb 2 (0/3 Würfe, 4 Vorlagen, 3 Ballverluste), van Slooten 2 (1/6 Würfe, 4 Ballgewinne, 2 Vorlagen), Göttsche 2 (3 Rebounds), Roosch 2, Watkins.

Mehr zu den Löwen: