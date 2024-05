Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Mittelfeldspieler fehlt rotgesperrt gegen Wehen Wiesbaden. Sein Trainer muss die Sechserposition neu besetzen.

Dass Robin Krauße Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr) fehlen wird, ist seit seinem Foul und der daraus resultierenden Roten Karte klar. Für sein Vergehen beim 3:3 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth wurde der Mittelfeldspieler vom Deutschen Fußball-Bund für zwei Spiele gesperrt. „Robin Krauße wird am Sonntag im Stadion sein und beide Daumen drücken, dass wir an unser Ziel kommen“, sagte Cheftrainer Daniel Scherning vor dem Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden. Mit einem Sieg kann die Eintracht den Klassenerhalt klarmachen.

Eintracht Braunschweig fehlen Krauße, Wiebe und Decarli

Krauße kann dabei nicht mithelfen. Außerdem fehlen voraussichtlich Saulo Decarli und Danilo Wiebe (beide krank). Das Duo spielte zuletzt eine untergeordnete Rolle. Den Vizekapitän auf der Sechser-Position ersetzen zu müssen, schmerzt da schon mehr. Wie er die Lücke füllen will, verriet Scherning am Freitag noch nicht.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Er habe ein paar Tage Zeit gehabt, darüber nachzudenken. „Die Entscheidung ist getroffen, ich weiß, wer spielt. Aber das ist keine Entscheidung für die Öffentlichkeit, es geht um sehr viel am Sonntag“, verdeutlichte der Trainer, der stattdessen den guten Konkurrenzkampf beim Tabellenfünfzehnten hervorhob. „Ganz entscheidend ist, dass wir wissen, dass wir mehrere gute Ersatzleute für Robin haben. Er hat seine Sache immer wieder ordentlich gemacht, hat uns viel Energie gegeben“, meinte Scherning.

Andere Spieler bei Eintracht Braunschweig warten auf Einsatzchance

Andere Spieler hätten daher warten müssen. An seiner Startformation änderte Braunschweigs Coach selten gravierend etwas, auch dann nicht, als Krauße mehrfach mit Patzern auffiel. Was Leidenschaft, Laufbereitschaft und Einsatz angeht, kann dem 30-Jährigen aber kaum jemand etwas vormachen.

In dieser Saison hat der gebürtige Rudolstädter wettbewerbsübergreifend 30 Partien für die Braunschweiger absolviert und dabei ein Tor erzielt und drei vorgelegt. Sein Vertrag endet in wenigen Wochen.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: