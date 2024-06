Braunschweig. Bei der Spielvereinigung Unterhaching soll Luc Ihorst offenbar einen anderen Ex-Braunschweiger im Angriff ersetzen. Vollzug steht aus.

Luc Ihorst hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Der Stürmer, der bis zuletzt bei Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig unter Vertrag stand, soll sich dem Portal „Fupa“ zufolge demnächst dem Drittliga-Klub Spielvereinigung Unterhaching anschließen. Eine offizielle Verkündung ist allerdings noch nicht erfolgt.

Ihrost war im Sommer 2021 zunächst leihweise von Werder Bremen zur Eintracht gewechselt. Ein Jahr später nach dem Aufstieg in Liga 2 verpflichteten die Löwen den Angreifer für eine geringe Summe fest. In 40 Partien für Braunschweig erzielte der 1,90-Meter-Mann vier Tore und legte zwei weitere auf.

Luc Ihorst fehlte Eintracht Braunschweig länger als ein Jahr

Doch vor allem Ihorsts Krankengeschichte bleibt aus seiner Zeit bei den Blau-Gelben in Erinnerung. Mehrere Muskelfaserrisse, Zerrungen, Leistenverletzungen und der daraus resultierende Trainingsrückstand sorgten dafür, dass der in Damme geborene Fußball-Profi kaum für sein Team auf dem Platz stand. 471 Tage fehlte er den Braunschweigern zwischen 2021 und 2024. Nun folgte die erwartbare Trennung von einem guten Typen, der über die Jahre viel Pech mit Blessuren hatte.

Schon bei seinen vorherigen Stationen kam er wegen Leistenproblemen nie richtig in Tritt. Nun wagt er offenbar den Neuanfang in der Münchner Vorstadt. In Unterhaching soll er vermutlich ausgerechnet den Abgang eines anderen Ex-Löwen kompensieren. Mathias Fetsch (35) hat seinen Wechsel zum SC Freiburg II in die Regionalliga Südwest bekannt gegeben.

Unterhachings Trainer macht Lehrgang mit Marc Pfitzner

In Unterhaching träfe Ihorst auf Trainer Marc Unterberger, der aktuell mit Eintrachts Co-Trainer Marc Pfitzner den Fußball-Lehrer-Lehrgang absolviert. Für den 24 Jahre alten Ihorst, der einst für die U-Nationalmannschaften Deutschlands an den Start ging, gilt es nun, einen Neuanfang in seiner Karriere zu starten - höchstwahrscheinlich bei der Spielvereinigung Unterhaching.

