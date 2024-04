Braunschweig. Eintracht Braunschweig kämpft in der 2. Liga noch um den Klassenerhalt. Die Planungen für die kommende Saison laufen trotzdem schon.

So läuft das eben im Profi-Fußball: Da muss vorausschauend geplant werden. Im Falle von Eintracht Braunschweig ist das keine einfache Sache. So haben sich die Blau-Gelben doch in den vergangenen Wochen eine gute Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga geschaffen – sicher ist aber noch nichts. Trotzdem bleibt die Vorbereitung auf die kommende Saison nicht aus. Für den Sommerfahrplan haben die Verantwortlichen nun schon die Eckpfeiler eingeschlagen.

Eine wichtige Information gab‘s schon in der vergangenen Woche. Die Lizenz für die 2. Liga haben die Löwen bereits erhalten. Und zwar ohne Auflagen und Bedingungen. Nun steht auch fest, wann und wo es ins Trainingslager gehen wird. Nachdem Trainer Daniel Scherning und sein Team im vergangenen Winter darauf verzichtet und sich auf den heimischen Übungsplätzen vorbereitet haben, geht es im Sommer nach Österreich. Vom 29. Juni bis 7. Juli soll in Bad Häring der Grundstein für die neue Spielzeit gelegt werden.

Eintracht Braunschweig plant noch weitere Testspiele

Sechs Tage vor der Abreise, am 23. Juni, bittet Scherning seine Schützlinge zum Trainingsauftakt. Die obligatorischen medizinischen Untersuchungen und Leistungstests finden am 21. und 22. Juni statt. Und Testspiele wird es freilich auch geben. Noch stehen aber nicht viele Termine fest. Am 13. Juli nimmt die Eintracht an einem Blitzturnier in Drochtersen teil. Gegner werden dann die Regionalliga-Mannschaften von Blau-Weiß Lohne und der SV Drochtersen/Assel sein. Außerdem ist für den 28. Juni ein Übungsspiel beim Landesliga-Team des MTV Wolfenbüttel angesetzt.

Weitere Tests werden ganz sicher folgen, bevor am Wochenende des 2. bis 4. August der Pflichtspielernst wieder losgeht. Ob die Blau-Gelben dann in der 2. oder in der 3. Liga antreten werden, ist noch nicht entschieden. Der Sommerfahrplan, so betont der Klub, gelte aber ligaunabhängig.

Eintrachts Sommerfahrplan in der Übersicht:

21. und 22 Juni 2024: medizinische Untersuchungen und Leistungstests

23. Juni 2024: Trainingsauftakt

29. Juni bis 7. Juli 2024: Trainingslager in Bad Häring, Österreich

13. Juli 2024: Blitzturnier mit Spielen gegen Blau-Weiß Lohne und SV Drochtersen/Assel im Kehdinger Stadion (Drochtersen)

2. bis 4. August 2024: 1. Spieltag 2. Bundesliga / 3. Liga

