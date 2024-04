Braunschweig. Am 30. April verabschiedet Eintracht Braunschweig acht verdiente Spieler. Die Kader sind prominent besetzt – die Trainerbänke auch.

Für sie soll es ein großer Abschied sein, eine Würdigung ihrer Leistung bei Eintracht Braunschweig. Am 30. April sagen die Blau-Gelben Jasmin Fejzic, Dennis Kruppke, Mirko Boland, Benjamin Kessel, Deniz Dogan, Domi Kumbela, Ken Reichel und Marc Pfitzner noch einmal Danke. Und das in einem würdigen Rahmen.

Torsten Lieberknecht und Benno Möhlmann auf der Trainerbank

Nicht jeder dieser Akteure hat bei den Braunschweigern einen gebührenden Abschied bekommen. Gerade nach dem Abstieg 2018 mussten einige von ihnen gehen, obwohl sie gerne geblieben wären. Trotzdem: An diesem 30. April schnüren sie alle noch einmal im Eintracht-Stadion die Fußballschuhe. Und sie bringen ihre Freunde mit. Denn mittlerweile stehen die Kader für die Partie fest.

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Martin Petersen – also von jenem Unparteiischen, der im Jahr das legendäre Spiel in Ingolstadt leitete, mit dem die Eintracht den Aufstieg in die Bundesliga eintütete. Allzu viel wird Petersen an diesem Tag wohl nicht zu tun bekommen. Wobei: Wenn Pfitzner, Fejzic und Boland mitspielen, weiß man nie. Aber Spaß beiseite. Auch die Trainerbänke sind prominent besetzt. Benno Möhlmann und Torsten Lieberknecht werden an der Seitenlinie stehen. Gerade für Lieberknecht wird die Rückkehr nach dem Jahr 2018 sicher emotional werden – auch wenn die Gefühle womöglich gemischt sind.

Karim Bellarabie, Damir Vrancic, Jan Hochscheidt und Co.: Diese Spieler kommen zu Eintracht Braunschweigs Legendenspiel

Auf dem Feld gibt‘s dann reichlich zu sehen für jene, die gerne noch einmal in den Erinnerungen der erfolgreichsten Phase der blau-gelben Neuzeit schwelgen wollen. Unter anderem werden Karim Bellarabi, Damir Vrancic und Jan Hochscheidt dabei sein. Aber auch Jürgen Rische gibt sich noch einmal die Ehre.

Wer sich vorab noch einmal in Stimmung bringen will: Auf dem Youtube-Kanal von Studio Blau-Gelb gibt‘s zu jeder der acht Legenden eine etwa 20-minütige Doku zu sehen – in der auch Anekdoten und Geschichten zutage kommen, die bislang nicht bekannt waren.

Hier sind die Kader im Überblick:

Team Blau (Fejzić, Dogan, Reichel, Pfitzner)

Trainer: Benno Möhlmann

Start-11: Jasmin Fejzić, Deniz Dogan, Ken Reichel, Matthias Henn, Jan Washausen, Kosta Rodrigues, Marc Pfitzner, Tim Danneberg, Damir Vrancic, Pierre Merkel, Orhan Ademi

Bank: Smail Morabit, Jonas Erwig-Drüppel, Markus Unger, Mathias Fetsch, Oliver Petersch

Team Gelb (Kessel, Boland, Kruppke, Kumbela)

Trainer: Torsten Lieberknecht

Start-11: Marjan Petković, Marco Caligiuri, Benjamin Kessel, Jan Schanda, Maximilian Sauer, Mirko Boland, Jan Hochscheidt, Karim Bellarabi, Patrick Schönfeld, Dennis Kruppke, Domi Kumbela

Bank: Kevin Kratz, Julius Düker, Phillip Tietz, Julius Reinhardt, Gianluca Korte, Daniel Davari, Jürgen Rische

Staff: Alexander Kunze, Darius Scholtysik, Christian „Bussi“ Skolik, Florian Horn, Holm Stelzer

