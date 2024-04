Braunschweig. Eintracht Braunschweig hat gegen Hannover 96 am Sonntag 0:0 gespielt. Wir haben in unseren Galerien viele Bilder von den Szenen auf und neben dem Platz.

Das Niedersachsen-Derby ist gespielt. 0:0 trennten sich Eintracht Braunschweig und Hannover 96 am Sonntag in Braunschweig. Während das Spiel eher mau war, ging es auf den Rängen heiß her. In den Fanblöcken wurde massiv Pyro gezündet und dann auf gegnerische Anhänger geworfen. Vor allem im Fanblock Hannover war das so. Am Sonntagmorgen kamen die Fans aus Hannover am Hauptbahnhof Braunschweig an, auch sonst war viel los in Braunschweig. Tausend Polizisten waren im Einsatz. Den Tag haben wir in zwei Bildergalerien gefasst. Klicken Sie sich gern durch die Aufnahmen.

