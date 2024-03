Braunschweig. Die Deutsche-Fußball-Liga hat Eintracht Braunschweigs Partien bis zum 34. Spieltag terminiert. Kein Abendspiel geplant.

Eintracht Braunschweig Fans können endlich bis zum Saisonende planen und sich die letzten Spieltage der Saison in die Kalender eintragen: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch die Zweitligaspieltage 31 bis 34 der Saison 2023/2024 zeitgenau terminiert. Auch wenn sich vielleicht viele Fans ein Abendspiel gegen den HSV gewünscht haben: Das Team von Daniel Scherning trifft bereits am Samstagmittag (27. April) zu Hause auf den Hamburger SV.

Eine Woche später sind die Braunschweiger auswärts um 13 Uhr im Sportpark Ronhof gegen die SpVgg Greuther Fürth gefragt. Das letzte Heimspiel der Eintracht gegen die SV Wehen Wiesbaden findet am Sonntag, 12. Mai, um 13.30 Uhr statt, bevor dann am letzten Liga-Spieltag alle Spiele zeitgleich am Sonntag um 15.30 Uhr laufen. Dann empfängt der 1. FC Kaiserslautern die Blau Gelben.

Die Ansetzungen für Eintracht Braunschweig

31. Spieltag

Samstag, 27. April, 13 Uhr

Eintracht Braunschweig – Hamburger SV

32. Spieltag

Samstag, 4. Mai, 13 Uhr

SpVgg Greuther Fürth – Eintracht Braunschweig

33. Spieltag

Sonntag, 12. Mai, 13.30 Uhr

Eintracht Braunschweig – SV Wehen Wiesbaden

34. Spieltag

Sonntag, 19. Mai, 15.30 Uhr

1. FC Kaiserslautern – Eintracht Braunschweig

