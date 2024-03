Braunschweig. Eintrachts Torwart Tino Casali talkt neuerdings bei „Man kennt sich, man schätzt sich“. Es ging auch um einen zukünftigen Transfer.

Die erste Folge des Podcasts „Man kennt sich, man schätzt sich“ ist bereits online. Einer der Hosts ist in Braunschweig wohlbekannt. Es ist Eintrachts Torhüter Tino Casali. Der 28-Jährige startet den Talk mit Atdhe Nuhiu. Mit dem kosovarischen Fußball-Profi verbinden den Österreicher die gemeinsamen Erlebnisse aus 51 Spielen für den SCR Altach.

Vom österreichischen Erstligisten war Casali im vergangenen Sommer in die Löwenstadt gewechselt. Nach dem Karriereende von Jasmin Fejzic wurde er der neue Herausforderer von Ron-Thorben Hoffmann, der schlussendlich die Nummer 1 der Löwen blieb. Casali kam bislang auf einen Pflichtspieleinsatz für die Braunschweiger. Als Hoffmann krankheitsbedingt das Spiel gegen Spitzenreiter FC St. Pauli verpasste, stand der Neuzugang bereit. Obwohl die Eintracht bitter mit 0:1 verlor, machte Casali eine starke Partie und bewies, dass man sich auf ihn verlassen kann, wenn es darauf ankommt.

Eintracht Braunschweigs Profis suchen Wege, um Nähe zu Fans aufzubauen

Abseits des Platzes ist er ein entspannter und sympathischer Typ. Das neue Hobby könnte also ein Volltreffer sein. Und mittlerweile ist das im Fußball-Business nichts Exotisches mehr. Winter-Neuzugang Anderson Lucoqui macht Musik auf dem sozialen Netzwerk Tiktok. Auch andere Sportler bauen über andere Kommunikationskanäle Nähe zu ihren Fans auf.

In Braunschweig kam das innerhalb des Klubs und bei den Fans aber nicht immer gut an. Als Felix Kroos mit seinem Bruder, dem Weltmeister Toni, im Podcast „Einfach mal Luppen“ Woche für Woche über die Eintracht sprach, steckte der Klub während Corona in einer sportlichen und stimmungsmäßigen Dauerkrise. Den Podcast gab es allerdings schon, bevor Kroos zur Eintracht gewechselt war. Die Reichweite war riesig. In den Charts des Streaming-Anbieters Spotify tauchte „Einfach mal Luppen“ regelmäßig auf.

Der erste Gast schoss mal ein Tor gegen Eintracht Braunschweig

Und jetzt ist die Lage sicherlich anders. Casali und Nuhiu können, was den Promi-Faktor angeht, wahrscheinlich nicht mit dem Real-Madrid-Star und Nationalspieler als Zugpferd mithalten, genießen im Umfeld ihrer (Ex-)Vereine aber gewiss einen guten Stellenwert und damit auch eine Fanbase.

Außerdem sollen regelmäßig Gäste Teil von „Man kennt sich, man schätzt sich“ sein. Der erste ist der ehemalige Deutschland-Legionär und ÖFB-Nationalspieler Stefan Maierhofer. Der schoss 2006/07 für die TuS Koblenz mal das Siegtor beim 1:0 gegen Eintracht Braunschweig. Das war kein Thema im Podcast, dafür ging es um einen möglichen Wechsel von Casali zu Maierhofer, sollte dieser einmal Profi-Trainer werden. Die ganze Folge gibt es hier.

