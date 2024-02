Braunschweig. Wer am Samstag mit dem ÖPNV zum Eintracht-Stadion in Braunschweig reist, kann mit zusätzlichen Straßenbahn-Verbindungen rechnen.

Die BSVG teilt mit, dass sie am Samstag für das Spiel Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC zusätzliche Stadtbahnen einsetzen wird. Anpfiff im Stadion ist um 13 Uhr.

Ab dem Hauptbahnhof ergänzen zusätzliche Bahnen ab 10.31 Uhr die regulären Fahrten der Linien 1 und 2, sodass es in einer kurzen Taktung zum Stadion geht. Die Tramlinie 1 wird zudem mit zusätzlichen Abfahrten zwischen dem Heideblick in Wenden und dem Stadion (Schwarzer Berg) verstärkt, die Sonderfahrten erfolgen ab 11.05 Uhr. Außerdem wird es aus der Weststadt ab der Weserstraße eine zusätzliche Fahrt um 11.31 Uhr geben. Diese Fahrt ist als Linie 3E gekennzeichnet.

Auch rund um Braunschweig gibt es eine zusätzliche Tour

Die Buslinie 424 fährt außerdem ab 11:05 Uhr eine zusätzliche Tour von Wendhausen über Essenrode, Grassel, Bevenrode, Waggum, Bienrode und Wenden zum Stadion. Die Buslinie 429 wird durch zusätzliche Fahrten um 11.05, 11.35, 11.50 und 12.10 Uhr ab der Helenenstraße verstärkt, die Busse fahren ab der Hamburger Straße über den Mittelweg zum Stadion.

Auch nach dem Spiel stehen für die Fußballfans diverse Sonderbahnen und -busse bereit. Für die Linie 424 in Richtung Wendhausen wird ein Sonderbus eingesetzt.

Die Eintrittskarten zum Spiel gelten ab drei Stunden vor Spielbeginn und bis Betriebsschluss als Fahrausweise in allen Fahrzeugen der BSVG im Stadtgebiet Braunschweig, Tarifzone 40.

Polizei informiert über Straßensperrungen

Die Polizei teilt mit, dass es während der Anreise von Fans ab zirka 11 Uhr zu temporären Sperrungen der Hamburger Straße stadtauswärts in Höhe des Stadions kommen wird. Nach dem Spiel, ab zirka 14.45 Uhr, wird die Hamburger Straße ab der Siegfriedstraße in Richtung Norden während der Abreise gesperrt.

Verkehrsteilnehmer, die stadtauswärts fahren, werden in die Siegfriedstraße geleitet oder können an der Kreuzung drehen und wieder stadteinwärts fahren. Fahrzeugen, die aus Richtung Norden kommen, wird es in dieser Zeit nicht möglich sein, von der Hamburger Straße in die Siegfriedstraße einzufahren. Ebenfalls wird es Verkehrsteilnehmern, die nach dem Spiel aus der Straße Am Schwarzen Berge kommen, temporär nicht möglich sein, auf die Gifhorner Straße stadtauswärts zu fahren. Für Stadionbesucher, die den P2 nutzen, ist nach dem Spiel die Ausfahrt über die Querung Am Galggraben auf die Hamburger Straße stadteinwärts möglich.

red