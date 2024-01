Braunschweig. Der Mittelfeld-Stratege aus Djurgarden wäre erst Braunschweigs fünfter Schwede. Eine Leihe mit Kaufpflicht wird diskutiert.

So viel ist klar: Eintracht Braunschweig arbeitet unter Hochdruck daran, Hampus Finndell zu verpflichten. Die Zeit drängt. Am Mittwoch ist keine Einigung mehr zu erwarten, es läuft auf einen Showdown am Donnerstag hinaus. Um 18 Uhr schließt das Transferfenster in Deutschland. Bis dahin muss der Deal in trockenen Tüchern sein.