Derby-Vorboten: Straße in Hannover nach Eintracht-Legende benannt

Hannover. Ein Instagram-User schickt uns am Freitagabend dieses Bild. Offensichtlich haben Eintracht-Fans ein Straßenschild in Hannover überklebt.

Aus der Hans-Böckler-Allee am Hannoveraner Stadtpark ist am Freitagabend zumindest kurzzeitig der „Marc-Pfitzner-Ring“ geworden. Ein Leser unserer Zeitung hat uns ein Bild zugesandt, das mutmaßlich von einer charmanteren Form der Fan-Provokation kurz vorm Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 zeugt.

Offensichtlich haben Eintracht-Braunschweig-Anhänger das Straßenschild am Stadtpark in Hannover überklebt, um der alten Eintracht-Legende Marc Pfitzner zu huldigen - und die 96-Fans in ihrer eigenen Stadt zu ärgern. Auf Nachfrage erklärte uns die Polizei Hannover, bislang keine Kenntnis davon zu haben. Es sei jedoch möglich, dass das überklebte Schild bereits von dritten entfernt worden ist.

Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 im November

Der ehemalige Eintracht-Profi Marc Pfitzner gilt bei Eintracht-Fans als Legende. Aktuell ist der 39-Jährige U23-Trainer und weiterhin als Co-Trainer bei den Profis aktiv.

Das nächste Derby findet am 5. November in der Landeshauptstadt statt. Sticheleien zwischen beiden Fan-Lagern gehören in den Tagen zuvor zur guten Tradition, Geschmacksgrenzen werden dabei regelmäßig übertreten. Zuletzt wurden am Eintracht-Stadion auf der Rheingoldstraße der Asphalt in den 96-Vereinsfarben bemalt. Vor der letzten Begegnung im Frühjahr waren 96-Fans ins Eintracht-Stadion eingebrochen und haben eine große 96 auf den Mittelkreis gemalt.

