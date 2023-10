Eintracht Braunschweig: Ticket-Vorverkauf für Derby startet

Braunschweig Ab Dienstagvormittag sind die BTSV-Mitglieder und Dauerkartenbesitzer gefragt. So läuft der Vorverkauf, so teuer sind die Plätze in Hannover.

Noch befinden sich die Vereine in der Länderspielpause, noch stehen für Eintracht Braunschweig im Oktober zwei Spiele gegen Elversberg und Düsseldorf an – doch so langsam richten sich erste Augen auf das Derby am 5. November auswärts in Hannover. Für Braunschweiger Fans beginnt an diesem Dienstag der Ticket-Vorverkauf für den Gästebereich.

Dieser Bereich wird der Südoberrang sein – inklusive Pufferzonen, wie aus dem vergangenen Jahr bekannt. Das bedeutet: Der komplette Südunterrang wird frei bleiben. Hannover-Fans, die Dauerkartenbesitzer für diesen Bereich sind, werden umplatziert. Insgesamt, informiert die Eintracht, stehen den Braunschweigern insgesamt 4.236 Tickets als Kontingent zur Verfügung.

Es gibt zwei Ticket-Kategorien: Stehplätze kosten 15,40 Euro. Sitzplätze wiederum kosten 27,50 Euro.

Diese Daten sind wichtig für den

Der Vorverkauf findet in mehreren Phasen statt – und zwar ausschließlich über den Online-Ticketshop. Eine Chance über andere Vorverkaufsstellen oder die Ticket-Hotline gibt es nicht. Das ist der Zeitplan:

Ab Dienstag (17. Oktober) haben ab 10 Uhr BTSV-Mitglieder und Dauerkarteninhaber der aktuellen Saison die Möglichkeit, maximal zwei Tickets pro Person zu erwerben. Ab Mittwoch (18. Oktober) ist der Online-Ticketshop ab 10 Uhr für Bestandskunden seit der Saison 20/21 freigeschaltet. Auch sie können maximal zwei Tickets pro Person kaufen.

Sollten im Anschluss an die beiden Verkaufsphasen noch Tickets verfügbar sein, werde es gegebenenfalls einen freien Verkauf geben, teilt Eintracht mit. Darüber werde rechtzeitig informiert.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de