Im Livestream: Eintracht Braunschweig im Testspiel gegen Betis Sevilla

Das letzte Testspiel von Eintracht Braunschweig war nicht gerade von Erfolg gekrönt: Mit 1:3 unterlag die Mannschaft von Trainer Jens Härtel unter der Woche gegen Preußen Münster. Am Dienstagabend gab’s für den Fußball-Zweitligisten in Telgte eine 1:3 (1:2)-Pleite gegen den Drittliga-Aufsteiger. Die Eintracht blieb damit auch im dritten Spiel der Trainingslager-Woche sieglos. Nun ist die Eintracht aus dem Trainingslager zurück – das nächste Kaliber, das auf die Härtel-Schützlinge wartet, ist ungleich größer als Preußen Münster.

Am Samstag ab 12.30 Uhr gibt mit Betis Sevilla niemand anderes als ein spanischer Erstligist seine Visitenkarte im Eintracht-Stadion ab. Die Spanier, die auch in Braunschweig Fans haben, absolvieren derzeit ein Trainingslager in Wolfsburg. Betis kam in der abgelaufenen Saison in der Primera División auf Rang sechs ins Ziel. Damit qualifizierte sich das Team von Trainer Manuel Pellegrini für die Europa League. Ein paar namhafte Spieler finden sich im Kader der Andalusier. Borja Iglesia (Sturm), Sergio Canales, William Carvalho (beide Mittelfeld) oder Luiz Felipe (Abwehr) – sollten sie am beim Duell gegen die Eintracht mit von der Partie sein, sind sie auch im Livestream der Braunschweiger Zeitung zu sehen.

Eintracht Braunschweig im Live-Stream gegen Betis Sevilla: Spiel beginnt um 12.30 Uhr

Denn: Wie schon beim Spiel gegen Preußen Münster am Dienstag in Telgte, das im Rahmen des Trainingslagers der Härtel-Equipe im Trainingslager im Sporthotel Klosterpforte, stattfand, zeigen wir auch das Match gegen Sevilla in einem Livestream. Nachdem wir das Spiel gegen Münster live für unsere Abonnenten gezeigt haben, können die Begegnung gegen Sevilla nun alle Leser der Braunschweiger Zeitung ab 12.30 Uhr im Livestream mitverfolgen. Hintergrund ist, dass das Club-TV des spanischen Vereins das Spiel ebenso live zeigt und uns den Stream zur Verfügung stellt.

Der Livestream zum Testspiel Eintracht Braunschweig gegen Betis Sevilla

Kommentiert wird das Match der Eintracht, bei der Trainer Jens Härtel noch auf Verstärkung im Sturm hofft, in unserem Livestream erneut von Lennart Wenk, dessen Stimme schon aus der Übertragung des Preußen-Spiels bekannt sein dürfte. Zur besten Darstellung empfehlen wir den Chrome-Browser. Sollte es zu Verbindungsabbrüchen und/oder einer stockenden Darstellung kommen, empfehlen wir eine Reduzierung der Auflösung und damit der benötigten Bandbreite (über das Zahnrad-Symbol unten rechts). Möglicherweise kann auch ein Reload des Browser-Tabs/-Fensters helfen.

