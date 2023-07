1:3 - Eintracht Braunschweig unterliegt Drittligist Münster

Eintracht Braunschweig bleibt auch im dritten Duell der Trainingslagerwoche sieglos. Am Dienstagabend gab’s für den Fußball-Zweitligisten in Telgte eine 1:3 (1:2)-Pleite gegen Drittligaaufsteiger Preußen Münster.

Maurice Multhaup bringt Eintracht Braunschweig in Führung

Die Beine waren sicherlich ein wenig schwer nach intensiven Tagen im Trainingslager im Sporthotel Klosterpforte. Dennoch gelang es den Profis von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig gut, die oberste Devise von Trainer Jens Härtel umzusetzen – zunächst zumindest. Das hatten sie schließlich in den Tagen zuvor ausführlich geübt. Wie bleibt die Mitte eng? Wie wird defensiv verschoben? Einige Übungsformen hatte Härtel dazu ausgepackt.

Zunächst klappte die Umsetzung ganz ordentlich. Auch, weil Neuzugang Sebastian Griesbeck vor der Abwehrkette einiges abfing. Nur der Offensivdrang – der war nicht so recht da. Eine dicke Chance hatte Anthony Ujah. Der Angreifer köpfte eine Flanke von Marvin Rittmüller an den Innenpfosten (4.). Sonst lief nach vorne nicht viel. In Führung gingen die Blau-Gelben dennoch – mit einer Standardsituation. Auch das war Teil der Trainingseinheiten der vergangenen Tage. Maurice Multhaup zirkelte einen Freistoß aus rund 20 Metern in den Preußen-Kasten (23.).

Preußen Münster schlägt doppelt zurück

Danach bröckelte die Defensive aber plötzlich gewaltig. In der Abendsonne auf der Anlage setzte Münster den Doppelschlag. Zur Freude des Großteils der 2250 Zuschauer auf der Anlage der SG Telgte. Aufgrund der räumlichen Nähe waren reichlich Preußen-Fans anwesend. Nur zwei Minuten nach der Eintracht-Führung sah der finnische Nationalspieler Robert Ivanov im Zweikampf nicht gut aus und ermöglichte Joel Grodowski den Ausgleich. Sechs weitere Zeigerumdrehungen danach bekamen die Blau-Gelben den Ball nicht weg, Sebastian Mrowca zog ab – 1:2.

Eintracht Braunschweig: Das war Tag 5 im Trainingslager Eintracht Braunschweig: Das war Tag 5 im Trainingslager Eintracht Braunschweig im Trainingslager in Harsewinkel: Die Mannschaft um Jannis Nikolaou feixt nach einer gelungenen Aktion. Foto: Lars Rücker / FMN

Mit frischem Personal hatte die Eintracht nach der Pause den besseren Start. Das Pressing begann früher, der Ball lief besser – die Braunschweiger bestimmten das Spiel. Auch, weil sich die Nachwuchsspieler einbrachten. Allen voran Rami Zouaoui. Der Jung-Profi trat mutig auf, hatte kurz nach dem Wiederanpfiff die Chance auf das 2:2.

Belohnung für gute zweite Hälfte bleibt aus

Viele weitere aussichtsreiche Abschlüsse entsprangen der Feldüberlegenheit aber nicht. Nach einer Flanke von Keita Endo prüfte Fabio Kaufmann Münsters Keeper – traf aber auch nicht (65.). Ansonsten blieben reichlich Gelegenheiten, um die mit Co-Trainer Ronny Thielemann einstudierten Ecken- und Freistoßvarianten im Feldversuch zu testen. Richtig gefährlich wurde es aber selten.

Auf der Gegenseite allerdings schon. Preußen Münster markierte nach einer Ecke das 1:3 (75.). Alexander Hahn traf per Kopf. Den Blau-Gelben fehlte schließlich die letzte Konsequenz. Ein weiteres Erfolgserlebnis blieb aus. Das gilt für das gesamte Trainingslager. Zuvor gab‘s schon ein 0:0 gegen den VfL Osnabrück und ein 0:1 gegen Fortuna Düsseldorf.

