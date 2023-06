Dauerkarten: Eintracht Braunschweig zieht die Preise an

Die Saison 2022/23 in der 2. Fußball-Bundesliga ist gerade erst vorbei, da geht der Blick auch schon auf die kommende Spielzeit. Während erste Spielerverpflichtungen noch auf sich warten lassen, hat Eintracht Braunschweig dennoch interessante Informationen für seine Fans parat: Am 13. Juni beginnt der Dauerkartenverkauf – mit erhöhten Preisen.

Etwa fünf Prozent mehr werden die Anhänger der Blau-Gelben für das neue Saisonticket berappen müssen. Die gleiche Erhöhung fällt auch auf Tagestickets an, wie der Klub am Freitag bekanntgab. „Wir stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Die Preise sind überall gestiegen, das merken natürlich auch wir deutlich bei unseren Kosten. Diese Entwicklung ist zwar nicht neu, dennoch sind wir nochmals gezwungen, die Preise anzupassen“, sagt Wolfram Benz zur Preisanhebung.

So teuer sind die Dauerkarten bei Eintracht Braunschweig

Dennoch würde die Erhöhung „moderat Ausfallen“. Der Eintracht-Geschäftsführer bemerkt weiter: „Bei einer Dauerkarte in der Nordkurve beispielsweise steigt der Gesamtpreis um 14 Euro. Bei den Tageskarten wird beispielsweise der Preis im Stehplatzbereich um einen Euro auf 17 Euro angehoben.“

Ein Jahresticket in der teuersten Kategorie auf der Haupttribüne (Blöcke 1 bis 4) kostet nun 549 Euro. Wer in der Südkurve stehen will, muss 209 Euro bezahlen. In der 2. Liga gibt es einige Klubs mit günstigeren Ticketpreisen. In der abgelaufenen Spielzeit lagen die Braunschweiger in diesem Ranking im oberen Mittelfeld. „Aber jeder Verein hat seine eigenen, ganz individuellen Rahmenbedingungen, die sich nicht miteinander vergleichen lassen. Unser mit 23.500 Zuschauern vergleichsweise kleines Stadion besteht beispielsweise zu circa 50 Prozent aus Stehplätzen. Daraus ergibt sich im Vergleich zu anderen Klubs ein deutlich geringerer Durchschnittspreis und somit auch geringere Gesamteinnahmen“, sagt Benz mit Verweis auf die hohe Bedeutung der Einnahmen aus Ticketerlösen.

Eintracht teilt Spiele in zwei Kategorien ein

Allerdings sind die angepassten Preise nicht die einzige Neuerung für Stadionbesucher. Der Zweitligist weitet überdies sein Angebot für ermäßigte Tickets aus. Erstmals würden „auch im Sitzplatzbereich ermäßigte Tickets“ verkauft werden, heißt es.

Eine Weitere Änderung: Die Eintracht wird zur neuen Spielzeit ihre Duelle in die Kategorien A und B einteilen. Auch diese Praktik schlägt sich auf den Preis nieder. Benz: „Bei anderen Vereinen ist es schon seit Jahren gelebte Praxis, auch bei uns wird es nun bei bis zu fünf ausgewählten Spielen der Kategorie A mit besonders hoher Auslastung ab der neuen Saison einen Aufpreis in Höhe von bis zu vier Euro auf Tageskarten geben.“ Dauerkarteninhaber müssen in diesem Fall aber mit keinem Zuschlag rechnen, der ebenfalls eine Maßnahme sei, „um den erheblichen Kostendruck abzufedern“. Welche Gegner in die Kategorie A eingeordnet werden, gibt der Klub nicht an. Es liegt aber nahe, dass etwa die Spiele gegen die Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und Hertha BSC als A-Partien eingeordnet werden. Genauso wie das Derby gegen Hannover 96.

Hardtickets bleiben für Fans erhalten

Es ändert sich aber freilich nicht alles. Besonders Sammler werden sich wohl darüber freuen, dass die sogenannten Hardtickets, also gedruckte Dauerkarten, auch weiterhin erhältlich bleiben werden. Viele Fans behalten ihre Eintrittskarten schließlich als Erinnerungsstücke. Eintracht-Anhänger können zwischen Digital- und Hardticket wählen. In der abgelaufenen Spielzeit hatte Eintracht Braunschweig rund 11.300 Dauerkarten verkauft.

Der Verkauf der Dauerkarten startet am 13. Juni. Zunächst können bestehende Ticketbesitzer dann bis zum 9. Juli ihre Karte verlängern. Der Verkauf neuer Dauerkarten starte laut Klub dann voraussichtlich Mitte Juli. Verlängerungen sind bis zum 4. Juli nur über den Online-Ticketshop oder die Hotline (01806 – 121895) möglich, anschließend auch im Stadion-Fanshop (Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr).

