Das große Rechnen: So macht die Eintracht den Aufstieg perfekt

Kaum haben Eintracht Braunschweig und der 1. FC Kaiserslautern ihre Begegnungen am 36. Spieltag der 3. Liga hinter sich gebracht, geht das Rechnen weiter: Wann ist der Aufstieg möglich, wann die Relegation und wann – auch der TSV 1860 München hat noch theoretische Chancen auf die 2. Bundesliga – sogar der Verbleib in der 3. Liga? Aktuell hat Eintracht Braunschweig 64 Punkte, der 1. FC Kaiserslautern 63 Punkte und der TSV 1860 München 58 Punkte.

Fest steht also: Im Duell zwischen Braunschweig und Kaiserslautern haben die Blau-Gelben die besseren Karten, da sie derzeit den Aufstieg in der eigenen Hand haben. Und: Eine besondere Rolle im Aufstiegskampf könnte Viktoria Köln zuteil werden, da das Team noch gegen Braunschweig und Kaiserslautern spielt und selbst noch nötige Punkte im Kampf um den Abstieg braucht. Für Braunschweig gibt es vier Tage, an denen Mannschaft und Fans den Aufstieg feiern können. Es ist auch denkbar, dass der Rechenschieber noch einmal hervorgeholt werden muss. Wir gehen die Optionen einmal durch.

Eintracht Braunschweig steigt auf am Samstag, 7. Mai:

Die eindeutigste Option: Gewinnt Eintracht Braunschweig am Samstag (14 Uhr, live im NDR und bei Magentasport) beim SV Meppen, dann steht der Aufstieg in Liga 2 fest. Der 1. FC Kaiserslautern kann das Team dann nicht mehr einholen.

Eintracht Braunschweig siegt mit 2-1 gegen Magdeburg Eintracht Braunschweig siegt mit 2-1 gegen Magdeburg In einem dramatischen Spiel gewinnt Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Magdeburg. Alle Impressionen des Duells. Foto: Sebastian Priebe/Regios24

Eintracht Braunschweig steigt auf am Sonntag, 8. Mai:

Spielt die Eintracht gegen Meppen unentschieden, und der 1. FC Kaiserslautern gewinnt am 8. Mai nicht bei Viktoria Köln, dann stehen die Blau-Gelben ebenfalls als vorzeitiger Aufsteiger fest. Sogar mit einer Niederlage könnte Braunschweig am nächsten Sonntag wieder zweitklassig werden – und zwar wenn Kaiserslautern ebenso verliert und 1860 München am Samstag beim MSV Duisburg nicht gewinnt.

Eintracht Braunschweig steigt auf am Samstag, 14. Mai:

Der 1. FC Kaiserslautern hat an diesem letzten Spieltag der Drittligasaison wegen des Rückzugs von Türkgücu München spielfrei. Es gibt vier Konstellationen, bei denen dann ein Eintracht-Aufstieg möglich ist. Das Team spielt ab 13.30 Uhr zu Hause gegen Viktoria Köln (live im NDR und bei Magentasport):

Eintracht spielt unentschieden gegen Meppen. Kaiserslautern gewinnt gegen Köln. Eintracht gewinnt gegen Köln.

Eintracht verliert gegen Meppen. Kaiserslautern gewinnt gegen Köln. Eintracht gewinnt gegen Köln.

Eintracht verliert gegen Meppen. Kaiserslautern spielt unentschieden gegen Köln. Eintracht gewinnt gegen Köln.

Eintracht verliert gegen Meppen. Kaiserslautern und Eintracht spielen unentschieden gegen Köln.

Eintracht Braunschweig steigt auf am Dienstag, 24. Mai:

Diese Option könnte möglich werden, wenn die Eintracht in die Relegation muss. Hier wäre sehr wahrscheinlich Dynamo Dresden der Gegner. Eintracht, Kaiserslautern oder 1860 München hätten im Hinspiel am 20. Mai Heimrecht, da die Saison der 2. Liga gegenüber der 3. Liga einen Tag später enden wird. Beide Spiele werden um 20.30 Uhr angepfiffen und bei Sky und in Sat.1 übertragen, Die Auswärtstorregel gilt ab dieser Saison nicht mehr. Eintracht spielt bei folgenden fünf Konstellationen in der Relegation:

Eintracht spielt unentschieden gegen Meppen und verliert gegen Köln. Kaiserslautern gewinnt gegen Köln.

Eintracht verliert gegen Meppen und spielt unentschieden gegen Köln. Kaiserslautern gewinnt gegen Köln.

Eintracht spielt in den letzten beiden Ligaspielen unentschieden. Kaiserslautern gewinnt gegen Köln.

Eintracht verliert beide Spiele. Kaiserslautern gewinnt gegen Köln. 1860 München holt bei zwei Siegen keine neun Tore im Vergleich zur Eintracht auf.

Eintracht verliert beide Spiele. Kaiserslautern spielt unentschieden gegen Köln. 1860 München holt bei zwei Siegen keine neun Tore im Vergleich zur Eintracht auf.

