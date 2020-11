Ex-Löwencoach Torsten Lieberknecht in Duisburg freigestellt

Duisburg. Nach drei Heimniederlagen in Folge und Platz 17 in der Tabelle der Dritten Liga muss der Fußballtrainer seinen Platz beim MSV räumen.

Der langjährige Braunschweiger Trainer Torsten Lieberknecht ist am Dienstag als Chefcoach des MSV Duisburg freigestellt worden. Das gab der Fußball-Drittligist am Morgen nach der 1:3-Heimniederlage gegen Viktoria Köln bekannt. Die Duisburger, die in der Vorsaison den Aufstieg in die 2. Bundesliga nur knapp verpasst hatten, belegen nach drei Heimniederlagen in Folge nur Rang 17. „Die Ergebnisse stimmen nicht, und eine positive Entwicklung haben wir leider auch nicht erkennen können“, sagte Sportdirektor Ivica Grlic: „Das macht diesen Schritt jetzt notwendig.“

Lieberknecht war zehn Jahre Trainer der Braunschweiger Eintracht

Der 47 Jahre alte Lieberknecht hatte von 2008 bis 2018 Eintracht Braunschweig trainiert und die Niedersachsen in dieser Zeit von der 3. Liga zurück in die Bundesliga geführt. Nach dem überraschenden Zweitliga-Abstieg vor zwei Jahren musste der gebürtige Pfälzer die Eintracht aber verlassen. Nur vier Monate später wechselte Lieberknecht im Oktober 2018 zum MSV.

