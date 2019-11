Live-Ticker: Jahreshauptversammlung von Eintracht Braunschweig

Obwohl die Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig mit dem – zugegebenermaßen glücklichen – 2:1-Sieg gegen den Chemnitzer FC am Samstag die Gemüter der Fans ein wenig beruhigen konnten, birgt die Jahresversammlung an diesem Mittwoch (19 Uhr, Vip-Bereich Eintracht-Stadion) mit der Wahl eines neuen Präsidiums Brisanz. Unter anderem wird das Präsidentenamt höchstwahrscheinlich erneut an Sebastian Ebel vergeben.

Das Geschäftsjahr 2018/2019 hat Eintracht Braunschweig mit einer positiven Bilanz beendet: Der Verein weist in der Bilanz zum 30. Juni 2019 einen Überschuss von 140.351 Euro aus. Im Vorjahr hatte Eintracht mit einem Minus von 64.000 Euro abgeschlossen.