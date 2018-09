Vereinsführung berät am Sonntag über weiteren Weg der Eintracht

Eintracht Braunschweig will am Sonntag wohl doch über eine mögliche Trennung von Trainer Henrik Pedersen diskutieren. Die Gespräche können bis zum späten Abend dauern.

Der erst in diesem Sommer verpflichtete Pedersen leitete zwar am Tag nach der 2:4-Niederlage im Kellerduell beim SV Meppen wie gewohnt das Training der Reservespieler. Dass der 40 Jahre alte Däne den Zweitliga-Absteiger aber auch am Mittwoch beim Niedersachsen-Pokalspiel beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel noch betreuen darf, ist nach dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz und der schwachen Bilanz von nur einem Sieg in den ersten zehn Drittliga-Spielen weiter fraglich.

Präsident Sebastian Ebel hatte nach dem Spiel in Meppen zunächst gesagt, man spreche nicht über den Trainer, sondern mit dem Trainer, um die Mannschaft so auf den Platz zu bringen, dass sie an sich glaubt.