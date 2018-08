Hansa Rostock ist gegen Eintracht Braunschweig unter Erfolgsdruck

Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Braunschweigs Onur Bulut (#25) bejubelt seinen Treffer zum 1:1 während der Fußball-Partie in der 3. Bundesliga am 1. Spieltag zwischen Eintracht Braunschweig und dem Karlsruher SC am Freitag (27.07.2018) im Eintracht-Stadion in Braunschweig. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de