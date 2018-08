Ex-Löwe Boland sucht sein fußballerisches Glück in Australien

Mit Eintracht Braunschweig abgeschlossen? Das hat er nicht – trotz all der neuen Eindrücke, die gerade auf ihn einprasseln. Das merkt man Mirko Boland selbst bei diesem Telefonat über die Entfernung von mehr als 14 000 Kilometern an. Der Fußball-Profi befindet sich seit fast zwei Wochen in...