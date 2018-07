„Wichtig war, keine Mitarbeiter zu entlassen“

Foto: imago sportfotodienst / imago/Christian Schroedter

Geschäftsführer Sören Oliver Voigt (Eintracht Braunschweig) - 2. Fußball Bundesliga Punktspiel Saison 2016-2017 Eintracht Braunschweig vs. Fortuna Düsseldorf im Eintracht Stadion in Braunschweig - Portrait,Deutschland, Fußball, Mann, Männer,23.09.2016 manager Soren Oliver Voigt Eintracht Brunswick 2 Football Bundesliga Point game Season 2016 2017 Eintracht Brunswick vs Fortuna Dusseldorf in Eintracht Stadium in Brunswick Portrait Germany Football Man Men 23 09 2016 Foto: imago sportfotodienst / imago/Christian Schroedter