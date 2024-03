Wolfsburg. Die Grizzlys verabschiedeten ihr Verteidiger-Urgestein in einem ersten Schritt - im nächsten gibt‘s ein Wiedersehen mit Pavel Gross.

Das Wetter hätte es mit den Grizzlys Wolfsburg nicht besser meinen können bei der Saisonabschlussfeier am Samstagvormittag auf dem Rainer-Schumacher-Platz vor der Eis-Arena. Fast 500 Fans feierten die Mannschaft nach dem so bitteren wie deutlichen 0:4 im Viertelfinale gegen Meister EHC RB München. Nach der starken Hauptrunde mit Platz 4 war das Aus überraschend schnell gekommen. Besonders emotional und laut wurde es, als Armin Wurm als letzter Profi auf die Bühne trat. Nach 15 Jahren bei den Grizzlys beendet der Verteidiger seine Eishockey-Karriere. Den richtigen Abschied soll‘s am 30. August geben - für dieses Datum kündigte Manager Charly Fliegauf eine Testspiel-Überraschung an.

Vorbereitungs-Testspiel gegen Sparta Prag mit Pavel Gross

Dann wird die Grizzlys-Trainer-Legende Pavel Gross mit Sparta Prag zur Saisoneröffnung in Wolfsburg zu Gast sein. Unter Gross wurden Wurm und die Grizzlys drei Mal Vizemeister, das Urgestein wurde sogar einmal für die deutsche Nationalmannschaft berufen. „Pavel ist der Trainer, der dich am meisten geprägt hat“, so Charly Fliegauf in seiner emotionalen Ansprache an den 34-Jährigen, der es auf 686 Spiele im Wolfsburger Trikot gebracht hat. Der Grizzlys-Manager sagte weiter: „So einen Abschied macht man nicht so gerne, aber es erfüllt mich mit großem Stolz, damals in Füssen ein paar Spiele gesehen und einen Spieler gefunden zu haben, der perfekt nach Wolfsburg passt. Hier steht ein echter Grizzly!“ Fliegauf hatte Wurm zum Abschied und als Erinnerung „sein letztes Hemd“ übergeben, das Trikot aus dem vierten und letzten Viertelfinale in München.

Armin Wurm (links Manager Charly Fliegauf, rechts Wurms Frau Sabrina) mit seinem letzten Hemd aus dem Viertelfinale gegen München. © regios24 | Helge Landmann

Die Fans skandierten immer wieder den Namen des scheidenden Profis, dessen Trikotnummer 12 der Klub in Zukunft nicht mehr vergeben wird. Unterstützung hatte er sich mit auf die Bühne geholt, mit seiner Frau Sabrina und den zwei gemeinsamen Kindern. Dieser Abschied, sagte er, sei „schwierig zu beschreiben. Ich konnte mich vorbereiten, aber es gibt so viele Momente, in denen es emotional und schwierig ist.“

„Einmal Wolfsburg, immer Wolfsburg“: Wurms Lebensmittelpunkt bleibt weiter in der Stadt

„In den 15 Jahren hat sich einiges entwickelt: Freundeskreis, die Familie, das ist ein großer Grund, warum ich auch hier bleiben werde.“ Wurms Frau stammt aus der Stadt, er selbst wird bei einem Sponsor der Grizzlys als Projektleiter anfangen. Seine Frau sagte: „Ich freue mich auf die freien Wochenenden, auf Weihnachten. Das wird spannend und schön.“

Knapp 500 Fans waren bei bestem Wetter zur Saisonabschlussfeier der Grizzlys Wolfsburg gekommen. © regios24 | Helge Landmann

Personelle Neuigkeiten hatte Fliegauf erwartungsgemäß am Samstag noch nicht zu verkünden; im vergangenen Jahr hatte der Klub die Verlängerung mit Leistungsträger Darren Archibald bekanntgegeben. Der Wolfsburger Sportdirektor deutete aber an, dass es das Ziel sei, den Kader weitgehend zusammenzuhalten. Es soll in diesem Sommer keinen großen Umbruch geben. „Wir wollen den Kader nicht zu sehr verändern. Ein paar Schrauben werden wir aber sicher drehen müssen.“ Fliegaufs Highlight in der zurückliegenden Saison - auch das kam natürlich bestens an - „wart ihr, die Fans. Wir hatten noch nie so viele in der Halle wie in der Saison.“

Coach Mike Stewart blickte bereits auf die kommende Saison

Auch Coach Mike Stewart richtete den Blick bereits nach vorne, sagte: „Es braucht harte, intelligente Arbeit. Wir wollen den nächsten Schritt machen und gutes Eishockey spielen“, fasste Stewart zusammen. Fliegauf ergänzte: „Wir müssen und werden unsere Hausaufgaben machen.“

Moderator Stephan Hox (Mitte) im Gespräch mit Grizzlys-Trainer Mike Stewart (links) und Sportdirektor Charly Fliegauf. © regios24 | Helge Landmann

Für die Fans gab‘s nach den Interviews auf der Bühne noch einmal die Möglichkeit, sich die Autogramme der Grizzlys-Profis zu sichern.

