Wolfsburg. Der Eishockey-Erstligist ehrt im DEL-Spiel die Verbindung zum Hauptsponsor Volkswagen - Fliegauf: „Mit großem Stolz auf der Brust“.

Dieses Trikot soll die Wertschätzung und Verbundenheit der Grizzlys Wolfsburg zu ihrem Hauptsponsor und Partner signalisieren. Der Eishockey-Erstligist aus der VW-Stadt läuft am Mittwoch im DEL-Duell mit der Düsseldorfer EG (19.30 Uhr, Eis-Arena) in Trikots auf, die wie Volkswagen-Werkjacken aussehen.

Das Sondertrikot. © City-Press GmbH Bildagentur | Moritz Eden

„Wir wollen mit diesem Sondertrikot und an diesem Spieltag verstärkt zum Ausdruck bringen, dass wir das Logo unseres Hauptsponsors und Partners Volkswagen mit großem Stolz auf der Brust tragen“, sagt Grizzlys-Manager Karl-Heinz Fliegauf in einer Mitteilung des Klubs und ergänzt: „Darüber hinaus möchten wir unseren Dank, unseren Respekt und unsere Anerkennung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Volkswagen richten, die täglich ihr Bestes geben.“ Und: „Wir sind überaus glücklich und dankbar, unsere Organisation gemeinsam mit Volkswagen an unserer Seite zu präsentieren“, so Fliegauf.

Die Partie gegen den DEL-Elften aus Düsseldorf ist wichtig für die Grizzlys, die im Rennen um die Play-Off-Plätze trotz der Niederlagen nach der Länderspielpause gegen Mannheim (4:6) und Bremerhaven (2:3) noch mittendrin sind. Platz 6 zu verteidigen, sei auch eine Frage des Drucks, sagte Nolan Zajac: „Druck ist gut. Wenn man keinen Druck hat, spielt man nicht darum zu gewinnen. Wir machen uns auch selbst Druck, unser Spiel zu spielen. Darüber hinaus müssen wir uns aber keinen Druck machen. Trotz der beiden jüngsten Niederlagen haben wir zuletzt gute Leistungen gezeigt.“

Nolan Zajac fordert: Ein bisschen mehr Konstanz täte uns gut

Der Grizzlys-Verteidiger fordert nun: „Wir müssen lernen, unser Auf und Ab in einem Match besser zu kontrollieren. Manchmal lassen wir uns noch zu sehr herunterziehen in manchen Situationen. Ein bisschen mehr Konstanz täte uns gut. Dann können wir jeden schlagen, wie wir schon gezeigt haben.“

Fans können die Sondertrikots im Fanshop in der Eis-Arena kaufen, aber auch online bestellen. Das ist über diesen Link möglich.