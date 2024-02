Wolfsburg. Null-Punkte-Wochenende! Das 2:3 am Sonntag ist bereits die achte Pleite in Folge der Grizzlys Wolfsburg gegen Bremerhaven in der DEL.

Es bleibt dabei: Die Grizzlys Wolfsburg können in der Deutschen Eishockey-Liga nicht mehr gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven gewinnen. Auch im vierten Nordduell in dieser Spielzeit gingen sie als Verlierer vom Eis. Beim 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) am Sonntagnachmittag vor 4183 Zuschauern in der Eis-Arena machte der Torwart den entscheidenden Unterschied aus. Gästekeeper Maximilian Franzreb erwischte einen Sahnetag. Wolfsburgs Dustin Strahlmeier indes machte bei den Treffern von Skyler McKenzie, Colt Conrad und Neuzugang Blaz Gregorc zum Teil keine gute Figur. Darren Archibald und Spencer Machacek trafen für die VW-Städter. Saisonübergreifend war es bereits die achte Pleite in Folge gegen die Nordseestädter.