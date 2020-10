Grizzlys-Profis Raabe und Nijenhuis beim Deutschland-Cup

Erstmals seit 33 Jahren wird der Eishockey-Deutschland-Cup in der kommenden Woche nur mit drei Teams ausgetragen. Aufgrund einiger Absagen wegen der Coronavirus-Pandemie schickt der Deutsche Eishockey-Bund neben dem Nationalteam notgedrungen auch das Olympia-Perspektivteam mit jungen Talenten beim Traditions-Turnier vom 5. bis 8. November in Krefeld aufs Eis. Davon profitieren zwei Youngsters der Grizzlys Wolfsburg: Verteidiger Steven Raabe und Stürmer Jan Nijenhuis stehen im Aufgebot des deutschen Talentschuppens.

Steven Raabe vertritt die Grizzlys beim Deutschland-Cup. Foto: imago / Nordphoto

Dritte Mannschaft beim Turnier ist Lettland. Zuvor hatten unter anderen Russland, die Slowakei, die Schweiz und Norwegen abgesagt. Weitere Wolfsburger Nationalspieler sind jedoch nicht eingeladen. Weder Grizzlys-Vize-Kapitän Gerrit Fauser, sein Sturmkollege Fabio Pfohl, Verteidiger Dominik Bittner noch Torwart-Neuzugang Dustin Strahlmeier erhielten Einladungen. Dafür steht ein Ex-Wolfsburger im Aufgebot der A-Nationalmannschaft: Keeper Felix Brückmann (jetzt Mannheim).

„Froh, dass es losgeht“

„Ich bin unwahrscheinlich froh, dass es jetzt wieder losgeht“, sagte Bundestrainer Toni Söderholm am Mittwoch. Wegen der Corona-Situation hatte die Austragung des Deutschland-Cups bis zuletzt auf der Kippe gestanden. Söderholm und der DEB wollten nach monatelanger Spielpause in Deutschland aus sportlichen und öffentlichkeitswirksamen Gründen aber unbedingt wieder spielen.

Dafür unternimmt der DEB zahlreiche Anstrengungen. Alle drei Teams werden vor und während des Turniers isoliert. Der DEB nimmt auch einen wirtschaftlichen Verlust wegen der Nicht-Zulassung von Zuschauern in Kauf. „Natürlich tut es uns weh, keine Zuschauer zu haben; das können wir auch nicht kompensieren“, sagte der beim DEB für Events und Marketing zuständige Mario Hilble. „Der sportpolitische Schaden wäre aber größer.“ Seit 2008 wird das Heim-Turnier des DEB eigentlich mit vier Nationen gespielt. Nur bei der ersten Auflage 1987 in Stuttgart hatten drei Teams teilgenommen.

Nur je ein Spiel täglich

Anders als im vergangenen Jahr findet in der kommenden Woche von Donnerstag bis Sonntag täglich je ein Spiel im Modus jeder gegen jeden statt. Am Sonntag (14.30 Uhr) wird das Finale ausgetragen. Alle Spiele werden von MagentaSport übertragen. Die Spiele des deutschen A-Teams werden zudem von Sport1 im Free-TV gezeigt. Das deutsche Perspektivteam wird vom U20-Trainer Tobias Abstreiter gecoacht.

In Korbinian Holzer steht auch ein bislang in der NHL beschäftigter Profi im deutschen A-Kader. Der 32 Jahre alte Abwehrspieler sucht nach dem Ende seines Vertrags bei den Nashville Predators ein neues Team in Nordamerika und hält sich aktuell beim Zweitligisten Tölzer Löwen fit. Weitere Spieler aus der NHL, die erst Anfang 2021 wieder starten soll, stehen nicht im Kader. „Das hat mit der Versicherung zu tun“, sagte Söderholm.

Einjährige Zwangspause endet

Der Finne hatte das Nationalteam zuletzt beim Deutschland-Cup 2019 betreut. Anschließend war wegen der Pandemie die Saison in der Deutschen Eishockey-Liga abgebrochen und die Weltmeisterschaft in der Schweiz abgesagt worden. Noch ist unklar, ob die DEL in diesem Jahr überhaupt noch in eine Saison starten kann.