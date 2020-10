Kurzarbeit: Grizzlys Wolfsburg setzen auf Eigenverantwortung

Eigenverantwortung ist in den nächsten vier Wochen wieder gefragt bei den Grizzlys Wolfsburg. Die Profis müssen vorerst zurück in die Kurzarbeit, nachdem die am Freitag den Saisonstart erneut verschoben hatte. Am Mittwochmorgen trifft sich das Team zu einer Besprechung in der Mannschaftskabine. Hier soll geklärt werden, welche Möglichkeiten die Spieler haben, ihre zuletzt im gemeinsamen Training erarbeitete Fitness zu erhalten.

„Es war ziemlich schnell klar, dass alle wieder zurück in die Kurzarbeit müssen“, sagt Charly Fliegauf mit Bedauern. Der Manager hatte zuvor noch mit dem Aufsichtsrat und seinem für Finanzen zuständigen Geschäftsführerkollegen Hartmut Rickel über Möglichkeiten gesprochen, den normalen Betrieb aufrechtzuerhalten. Doch aus finanziellen Gründen sei die Entscheidung pro Kurzarbeit unumgänglich gewesen, von der auch wieder die Mitarbeiter der Geschäftsstelle betroffen seien. Ziel: Fitness „konservieren“ „Wenn die DEL – wie erwartet – Mitte Dezember startet, beenden wir die Kurzarbeit im November wieder. Wir werden ja sehen, was sich bis Ende Oktober ergibt“, sagt Fliegauf. Im Gespräch mit dem Team möchte er erfahren, wie sich die Spieler die nächsten Wochen vorstellen. „Es wird viel auf Eigenverantwortung ankommen. Vorschreiben dürfen wir als Klub während der Kurzarbeit nichts.“ Eisfläche und Kraftraum dürfen aber im Rahmen der Hygiene-Schutzverordnung zur Verfügung gestellt werden. „Es geht darum, den guten körperlichen Zustand des Teams zu konservieren.“ Fliegauf und die Grizzlys gehören weiter zu den DEL-Protagonisten, die auf einen Saisonstart drängen und Optimismus verbreiten. „Ich bin mir sicher, dass wir in dieser Saison noch spielen. Nicht sicher bin ich mir, ob wir mit allen 14 Teams spielen“, sagt der Manager. Ein Start mit voller Kapelle sei aber weiter das erklärte Ziel. „Die Entscheidung, noch einmal zu verschieben, war ja eine Entscheidung für die Gemeinschaft.“ Je kürzer der Zeitraum ist, in dem gespielt wird, desto geringer sind die vor allem durch die Spielergehälter belasteten Personalkosten für die Klubs. Diese sparen auf die Weise und können sich eine verkürzte Spielzeit dann vielleicht doch noch leisten. Ansonsten müssten einige aufgrund der coronabedingt im Moment nur maximal zugelassenen 20-prozentigen Stadionauslastung und weiterer wegfallender Spieltagseinnahmen höchstwahrscheinlich komplett passen. Entscheidung Mitte November? Fliegauf erwartet Mitte November die nächste DEL-Gesellschafterversammlung – und eine Entscheidung. Bis dahin sollten seiner Meinung nach die Klubs vom Staat auch verbindliche Zusagen haben, ob und – falls ja – in welcher Höhe sie vom noch einmal neu ausgeschriebenen Konjunkturpaket der Bundesrepublik profitieren. „Wir können von Mitte Dezember an immer noch mit allen 14 Klubs eine 52 Spieltage umfassende Hauptrunde spielen, dann aber wohl ohne Play-offs.“ Sollte die Zahl der teilnehmenden Teams kleiner sein, seien auch Play-offs denkbar. Auch ein noch späterer Start biete Möglichkeiten. Entscheidungen zum Modus können laut Fliegauf im Anschluss an eine Grundsatz-Entscheidung schnell getroffen werden. „Die Pläne liegen in der Schublade.“ Trotz der erneuten Verschiebung des DEL-Starts und der erst einmal wieder verordneten Kurzarbeit planen die Grizzlys mit sechs bis acht weiteren Testspielen inklusive des angedachten zentralen Vorbereitungsturniers vor dem ersten Punktspiel. Noch kein Wechselwunsch Erfreulich trotz aller Hiobsbotschaften: Bisher sei noch kein bei den Grizzlys unter Vertrag stehender Spieler mit einem Wechselwunsch auf den Klub zugekommen, obwohl in vielen Ligen Europas bereits gespielt wird. Hoffentlich ist das auch am Mittwoch nach der Teambesprechung noch der Fall.