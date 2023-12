Braunschweig. Eine Jury um Fußball-Torhüterin Almuth Schult hat weitere Nachwuchs-Asse ins Förderprogramm aufgenommen. Drei kommen aus unserer Region.

Wer groß herauskommen will im Spitzensport, braucht neben hohen Zielen und Durchhaltekraft auch entsprechende Förderung – am besten schon im Kindesalter. Dabei neue Wege zu gehen, und zwar niedersachsenweit, hat sich Volkswagen Financial Services auf die Fahnen geschrieben. Nun schicken die Braunschweiger ihr Sporttalente-Programm mit 30 jungen Athleten ins zweite Jahr – 11 von ihnen wurden neu ausgewählt.