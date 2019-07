Eintracht Braunschweig nimmt Danilo Wiebe unter Vertrag

Eintracht Braunschweig hat Danilo Wiebe verpflichtet, teilt der Verein mit. Der defensive Mittelfeldspieler befand sich seit rund einer Woche im Probetraining bei den Löwen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Er wird zukünftig das Trikot mit der Rückennummer 23 tragen. Der Rechtsfuß durchlief ab 2010 die Jugendmannschaften des 1. FC Köln, ehe er im Sommer 2015 zum SC Preußen Münster wechselte.

„ Danilo hat während seines Probetrainings einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Auch beim Testspiel gegen den MTV Gifhorn hat er einen überzeugenden Auftritt gezeigt. Er verfügt über eine sehr gute Spielübersicht und Zweikampfstärke und passt menschlich gut in die Mannschaft, das hat sich in Wesendorf schon gezeigt“, so Sportdirektor Peter Vollmann in einer Pressemitteilung.