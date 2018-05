Lions-Sieg mit bitterem Beigeschmack

Mit bitterer Miene und gesenktem Haupt stapfte Troy Tomlin nach dem Schlusspfiff vom Platz im Eintracht-Stadion. Okay, nicht alles, was seine Lions-Footballer gegen die Hamburg Huskies am Samstagabend gezeigt hatten, war so, wie es Cheftrainer lieben. Trotz des hoch verdienten 39:0 (23:0)-Erfolgs....